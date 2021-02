“Monarca” se ha convertido rápidamente en una de las series de Netflix preferidas del público por la trama que cuenta la historia de la familia Carranza y cada complot tejido por sus miembros para conservar el poder y la influencia de su corporación. Si bien, los ocho capítulos de la segunda temporada engancharon a la audiencia por todo lo que suscitaba, también se caracterizó por la incorporación de nuevos personajes como Sofía Carranza e Ignacio Urrutia, cuyas interpretaciones están a cargo de los actores Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid; pero además de ellos, se ha destacado la participación de Emilio Delgado, un adolescente con síndrome de down, que en la ficción es Nico, hijo de los histriones.

Con la incorporación de este último en el drama televisivo, esta serie web mexicana se convierte en la primera en tratar el tema del rechazo a los niños con este trastorno genético, tal como se puede observar en el episodio 4 titulado “Ser o no ser”, en la que Sofía se cuestiona por “ni siquiera darle un nieto del que se sintiera orgulloso” a su papá, Don Agustín Carranza. Como se recuerda, al inicio de la entrega 2 de la serie, el adolescente viaja con sus padres a Ciudad de México tras el asesinato de su abuelo; una vez en el lugar, su madre lo limita en todas sus acciones, haciendo que sienta apego a su tía Ana María Carranza.

A raíz del gran trabajo que Emilio Delgado está realizando en “Monarca”, te damos a conocer todo lo que debes saber sobre este menor, quien desde hace algunos años dedica su vida al mundo de la actuación.

El talentoso Emilio está contento de participar en la serie. (Foto: Emilio Delgado / Instagram)

¿QUIÉN ES EMILIO DELGADO?

Emilio Delgado nació el 29 de setiembre de 2005 en Cancún y desde la segunda temporada de “Monarca” interpreta a Nico Urrutia Carranza. Antes de esta última participación estuvo en otras producciones, donde se ha robado el corazón de todos, tanto de la audiencia como sus compañeros de trabajo.

Su primera intervención fue en 2013 en la obra musical “Down is Up”, adaptación del libro “Por un lugar en el mundo”, que escribió su madre Mónica Aguilar Álvarez, en el que narra los primeros cuatro años de Emilio. Tras ello, pasó a formar parte de la agencia “Cambiando Modelos”, una organización que busca dar visibilidad a las personas con discapacidad para generar percepciones de igualdad y así facilitar su inclusión social, la cual integró luego de enviar un video mostrando su talento en una convocatoria. “Me invitaron al casting y entré junto con Adriana, mi terapeuta, Toto Martínez y Fernando Rovzar, al final me eligieron a mí. No me puse nervioso”, dijo a El Heraldo de México.

En 2019, el pequeño Emilio dio vida a Diego, en el cortometraje “Personas”, de la Fundación Carola.

Desde los 8 años, él está inmerso en el mundo de la actuación. (Foto: Emilio Delgado / Instagram)

En la actualidad, Emilio cursa el tercer grado de secundaria en el Colegio Alexandre y estudia Artes Escénicas en el Centro Integra de Artes Escénicas, en Cancún. Asimismo, trabajó varios veranos en el Taller de Estimulación Temprana y en el Jardín de los sueños, ayudando a los bebés a realizar actividades diversas, publicó Quadratin Quintana Roo.

El mismo medio informó que durante el casting de “Monarca” estuvo acompañado de su terapeuta de lenguaje. Además de actuar, le gusta montar a caballo, andar en patineta, viajar, comer y muchas cosas más.

Además de la actuación, el pequeño tiene otras aficiones. (Foto: Emilio Delgado / Instagram)

SU EXPERIENCIA EN “MONARCA”

El talentoso Emilio contó cómo eran las grabaciones en “Monarca”, de la cual le ha fascinado formar parte de esta producción de Netflix.

“Alejandro [De la Madrid] me apretaba el hombro cuando me tocaba decir algo y Fernanda me ayudó a practicar los diálogos (…). Entre escenas bailaba con el elenco, jugábamos a actuar, y terminábamos todos despeinados en el sillón. Irene Azuela, Fernando Rovzar y yo hacíamos un challenge con una botella de agua. Me gustaría estudiar y trabajar, tener una novia, y ser actor como De la Madrid”, señaló a El Heraldo de México.