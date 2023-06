Con apenas 17 años de edad, Emily Cinnamon Álvarez ya forma parte de la farándula hispana y el mundo de las celebridades en redes sociales. En tal sentido, era cuestión de tiempo que las especulaciones y los rumores sobre la hija de Saúl Canelo Álvarez salgan a flote en el mundo del internet, en especial, acerca de la presunta relación con un adolescente que tendría la heredera del pugilista tapatío.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Emily Cinnamon, la hija de 17 años de Canelo Álvarez salió a aclarar todo el bullicio mediático que ha generado un gran revuelo en redes sociales. Resulta que la adolescente fue invitada por un adolescente 4 años menor que ella para salir de citas, sin notificarle un detalle muy importante: estaba en una relación con otra señorita.

EMILY CINNAMON, ¿SE METIÓ EN UNA RELACIÓN DE ADOLESCENTES?

Aunque la hija del tapatío trató de explicar cómo sucedieron las cosas con el joven de 13 años, las redes sociales no se mostraron muy amables con ella por la versión de Luciana, la hija de la empresaria Sol León, quien comenzó a narrar la manera en que Cinnamon entró a su vida.

Según contó Luciana León, su novio habría preferido acudir a una cita con Emily en lugar de pasar tiempo con ella. Fue precisamente en una transmisión en vivo cuando la joven influencer rompió en llanto y explicó que la princesita del boxeador mexicano estaba siendo la manzana de la discordia entre ella y su novio.

La hija de Sol León se mostró ofendida por la cita entre Emily Cinnamon y su novio (Foto: Luciana León / Instagram)

De manera inmediata, miles de internautas comenzaron a entrar al perfil de Emily para atacarla y sindicarla como la otra en la relación, causándole un gran malestar. Sin embargo, tal y como sucede con su padre en el cuadrilátero, Emily no se quedó callada y abrió un espacio en sus redes sociales para explicar lo que sucedió entre ella y el jovencito de 13 años.

LA RESPUESTA DE EMILY CINNAMON A LOS DETRACTORES

En esa línea, la influencer explicó que no sabía que el chico mostraba intereses románticos con Luciana, pues en realidad es muy pequeño para ella, y de paso zanjó los chismes de redes sociales en los que claramente no desea participar.

“Ya soy mustia dice la gente, roba novios, yo solamente voy a decir una cosa, el que me buscó fue el niño y digo niño porque tiene 13 años, la verdad se me hace una mensada que estén diciendo, sean novios, sean amigos, a mí me vale madre, realmente me meto a los comentarios en TikTok y en todos lados me están atacando”, sostuvo Emily en una transmisión en vivo.

La hija de Canelo Álvarez aclaró que no tiene ningún interés con el novio de Luciana León (Foto: Canelo / Instagram)

Finalmente, Emily no desaprovechó y comenzó a aclarar que respeta a la familia de Sol León, por lo que no tiene ningún afán de generar más controversia con sus declaraciones, sino todo lo contrario, por lo que manifestó que todo lo que circula en las redes sociales es absolutamente falso y que no se encuentra saliendo con nadie.

LA RESPUESTA DE LA MADRE DE LUCIANA LEÓN A EMILY CINNAMON

Pese a los rumores en redes sociales, la empresaria de fajas Sol León señaló que no desea que el escándalo se agudice más, pues no quiere que siga afectándole a nadie, y en especial, a su hija.

“No queremos que esto afecte a nadie. Habían quedado, Garik y Madow de ver a las niñas (Luciana y Miranda) platiqué con los padres de Garik y todo está bien, solo que Luciana está triste porque Garik, que era su amigo, o no sé, pues resulta que le habló la hija del Canelo, y que ya no va a venir con Luciana porque iba a salir con ella y no con mi hija, y la verdad está bien”, sostuvo la empresaria de 54 años.

Luciana León sube videoclips junto al jovencito de 13 años a sus redes sociales (Foto: Luciana León / Instagram)

Por el momento, Luciana no ha respondido a las palabras y aclaraciones de Emily, pero se espera que le dedique otro video a través de su feed personal de TikTok. Parece que este conflicto tiene para rato.