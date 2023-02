Hace unas semanas, Telemundo confirmó la salida de Ana Jurka de la conducción de “En Casa con Telemundo”, el programa de las tardes de la cadena hispana, en un movimiento que se une a otros cambios dentro de la señal, los cuales terminaron con el despido de figuras como Stephanie Himmonidis “Chiquibaby”.

Como se recuerda, la celeb de Estados Unidos es una figura muy destacada dentro de la televisora, destacando por sus comentarios en Telemundo Deportes y siendo parte del equipo que viajó a Qatar para la Copa del Mundo.

Recientemente, y a través de un pronunciamiento oficial, Telemundo confirmó que ya cuentan con los reemplazos para la conductora hondureña de 38 años.

La conductora es uno de los rostros de la cadena en los segmentos deportivos (Foto: Ana Jurka / Instagram)

LA SALIDA DE ANA JURKA DE “EN CASA CON TELEMUNDO”

Tras volver de Qatar, la conductora se unió a las grabaciones del programa de la tarde, pero fue notificada que desde el 17 de febrero ya no sería parte del magazine.

Pese a mostrar perfil bajo en todo momento, la hondureña no evitó expresar su tristeza por su salida de la cadena, dejándolo saber en sus redes sociales cuando compartía las vacaciones con su familia.

“En el medio de la nada, desconectándome en familia. No les mentiré: ni mi cabeza, ni mi cuerpo estaba para este viaje en este momento, pero ya estaba programado y mi familia no tiene que sufrir ni mis dolores de cabeza, ni mi garganta dolida. Gracias Dios por mi familia”, indicó la presentadora.

El 17 de febrero será el último día de presentadora de "En Casa con Telemundo" (Foto: Ana Jurka / Instagram)

LOS REEMPLAZOS DE ANA JURKA EN TELEMUNDO

A falta de un reemplazo, Telemundo apuesta por dos conductoras para el programa, seleccionando a Aleyda Ortiz y Andrea Meza, personajes con experiencia en la cadena internacional.

Y es que mientras la primera tiene un pasado en programas de la tarde, la segunda conoce el set de “En casa con Telemundo”, pues colaboró con Jurka antes de dar el salto al equipo de presentadoras de “Hoy Día”.

Los cambios en la cadena, además, despiertan varias preguntas sobre el futuro del programa y de varios integrantes, como los motivos para tener dos conductoras como reemplazo y cuál será su dinámica con Carlos Adyan, el otro presentador.

Precisamente este último es el único que permanecerá en el programa de la tarde, y aunque su carisma y conexión con el público no se puede negar, lamentablemente la sintonía caía cuando Ana Jurka no se encontraba en el programa, por lo que el puertorriqueño se mantendrá, pero no será aún la figura estelar de “En Casa con Telemundo”.

La efectividad de los reemplazos, además de la magnitud del impacto de la salida de Jurka solo se verá con el tiempo, pero por el momento la cadena hispana demuestra que, al igual que con “Hoy Día”, aún mantienen sus esperanzas de éxito.