Enemigo íntimo estrenará su segunda temporada el próximo 22 de junio a través de las pantallas de Telemundo. Los fans están emocionado por el retorno de sus personajes favoritos y por saber que sucederá en medio de la guerra entre Alejandro y Roxana.

Fernanda Castillo y Raúl Méndez se sientes muy emocionados con el estreno de esta nueva entrega, ya que el odio entre los hermanos recrudecerá aún más y ambos estarán dispuestos a acabar con el enemigo sin importar que sean familia.

No cabe duda que Enemigo íntimo 2 será todo un éxito y más por la gran pasión que los protagonistas le ponen a cada una de las escenas, así que en esta note te contaremos todo sobre Raúl Méndez y la gran trayectoria con la que cuenta y lo ha colocado como uno de los actores más populares de los últimos años.

TODO LO QUE DEBES SABER DE RAÚL MÉNDEZ, EL PROTAGONISTA DE ENEMIGO ÍNTIMO

1. Raúl Méndez Martínez nació el 11 de abril de 1975 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Tiene 45 años y es uno de los actores más reconocidos del país azteca.

2. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Monterrey y La Casa del Teatro con Luis de Tavira entre 1994 y 1999. Ha trabajado en numerosas producciones teatrales. Él es uno de los actores más camaleónicos de México.

3. Luego del teatro, Raúl decidió sumergirse al mundo de cine, así que en el 2001, hizo el cross over con su primer personaje en inglés para la película In the Time of The Butterflies, al lado de Salma Hayek, Demián Bichir, y Edward James Olmos.

4. Luego de esta actuación, fue convocado para ponerse en la piel de Darío Sepúlveda y actuar al lado de Catherine Zeta Jones en la cinta Cocaine Godmother, the Griselda Blanco Story de la cadena Lifetime.

5. Luego de la experiencia que adquirió con sus anteriores papeles, decidió pasar casting para ser l protagonista de Legend of Zorro. No tuvo suerte, sin embargo, su desempeño le gusto tanto al Director que le ofreció la oportunidad de interpretar al personaje de Ferroq al lado de Katherine Zeta Jones y Antonio Banderas.

6. Raúl Méndez acaparó la atención del público estadounidense por su interpretación del coronel Juan Seguín en Texas Rising, que se emitió por la cadena History Channel en el 2015.

7. El actor mexicano también ha sido parte de diversas producciones exitosas de Netflix como Sense 8 y en la segunda temporada de Narcos.

8. Otro de los grandes éxitos que se sumó a su carrera actoral fue el personaje de Victor “Chacorta” en “El señor de los cielos” y fue en esta producción que compartió créditos con su coprotagonista Fernanda Castillo.

9. Más allá del mundo de la actuación. Raúl Méndez tiene otras pasiones como los tatuajes, disfruta de buena comida mexicana como el sushi y su mayor sueño es formar una bella familia en un futuro.

10. También es activista y apoya a Fuerza Migrante, una organización proinmigrante que ayuda a migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. También apoya a la organización Sonrisa Azul, una asociación civil que nace de la iniciativa de padres laguneros para sensibilizar, concientizar e inspirar a la sociedad a favor de las personas con autismo en su natal Torreón, Coahuila.

