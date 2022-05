Erika Buenfil, además de haberse ganado el cariño del público por sus interpretaciones en las diferentes telenovelas que ha participado, el hecho de que sea muy activa en redes sociales, la ha convertido en una de las actrices mexicanas que cuentan con gran cantidad de seguidores que está pendiente de todo lo que realiza. Por ello, cuando dio una entrevista señalando que estar embarazada era sinónimo de error, muchos se quedaron sorprendidos.

Y no era para menos, pues al tener un hijo en la actualidad, la gente calificó sus palabras como desatinadas. A continuación, te comentamos qué fue lo que exactamente pensaba la histrionisa sobre la maternidad hace algunos años.

Aunque al inicio la actriz sintió miedo, se ilusionó y enamoró del hijo que estaba esperando (Foto: Érika Buenfil / Instagram)

ÉRIKA BUENFIL Y LA MATERNIDAD

La actriz mexicana contó que cuando recibió la noticia que estaba embarazada de su único hijo Nicolás, tuvo mucho miedo, situación que se originó porque la relación que había tenido con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano, no había funcionado.

Según narró en una entrevista al canal de YouTube “La saga” de Adela Micha, su romance fue muy fugaz y tras el nacimiento de su niño, el padre no se hizo cargo, esto la llevó a sentir mucho temor porque se convertía en madre soltera.

Ella no duda en mostrar a su hijo en sus redes sociales (Foto: Érika Buenfil / Instagram)

“¿Qué voy a hacer? Y sentí miedo. Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no que no quería tenerlo. Sino [decir] que ‘me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso [en el periodo]’. Eso sí (pensé)”, indicó.

Luego precisó que con el paso del tiempo se fue enamorando de la criatura que llevaba en el vientre. Ahora ella es una madre soltera muy orgullosa criatura, a quien defiende con garras y dientes. “Agradezco a la vida, porque tengo un hijo hermoso”.

La actriz está muy orgullosa de Nicolás, a quien presume en sus redes sociales (Foto: Érika Buenfil / Instagram)

ÉRIKA BUENFIL Y ERNESTO ZEDILLO JR.

La mexicana detalló que el romance fugaz duró muy poco, pues solamente estuvo dos noches con Ernesto Zedillo Jr. y salió embarazada.

En otro momento, recordó que fue gracias a su madre que comenzó a salir con el hijo del expresidente mexicano y que en un inicio no sintió atracción por él. “Nunca se te va a hacer conmigo”, le decía.

Pese a su negativa, la progenitora de Érika Buenfil la convenció para darse una oportunidad. “Me dijo: ‘No creo que esté neceando por que sí, o sea, sal, conócelo, date una oportunidad (…) Mi mamá fue la que me empujó. Ahora, ella me dice: ‘Sí mi hijita, yo te dije que salieras con él, no que te acostaras con él’”, mencionó entre bromas.

Cabe señalar, que la actriz es 12 años mayor que Zedillo, el padre de su único hijo, quien tiene relación con sus hermanas.