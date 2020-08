‘It’s Okay to not be okay’, conocido en Latinoamérica como ‘Está bien no estar bien’, es el drama coreano de Netflix que se ha convertido en el nuevo éxito de la plataforma de streaming. Desde su estreno en junio, el dorama fue ganando popularidad con cada capítulo que muestra la historia de amor protagonizada por las estrellas Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

Es uno de los K-dramas más exitosos de este año y con el paso del tiempo ha logrado registrar altos índices de audiencia, logrando traspasar las fronteras de su país de origen y posicionándose como el drama romántico más visto en Asia, Europa y América Latina.

La serie sigue el inusual romance entre Moon Gang-tae (Kim So-Hyun) y Ko Mun-yeong (Seo Ye-Ji), dos personas que terminan sanándose mutuamente las heridas emocionales y psicológicas (Foto: Netflix)

‘Está bien no estar bien’ muestra la historia de un joven y carismático enfermero cuya vida transcurre entre su trabajo en la sala psiquiátrica de un hospital y el cuidado de su hermano mayor con autismo. Su vida se verá trastocada por la llegada de un personaje de su pasado, una popular, extraña, fría y arrogante escritora de libros que sufre de un trastorno antisocial.

El drama está dando qué hablar, especialmente por la química entre los protagonistas, lo que ha hecho que sus seguidores especulen sobre un posible romance entre ellos en la vida real. Lo cierto es que tras los 16 episodios de la primera temporada, los usuarios piden una segunda parte de esta historia. Aquí te contamos cómo fue el final de la primera entrega.

Los 16 capítulos de la primera temporada de “Está bien no estar bien” se encuentran disponibles en Netflix (Netflix)

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE ‘ESTÁ BIEN NO ESTAR BIEN’

El capítulo 16 del drama coreano comienza cuando Gang-tae y Mun-yeong están a punto de besarse, escuchan al ciervo afuera y Gang-tae le grita: ambos personajes se ríen. Gang-tae le dice a Mun-yeong que la ama de nuevo y mientras la besa, una lágrima sale del ojo de Mun-yeong. Esto significa que finalmente estaba feliz: había encontrado a alguien.

Al día siguiente, Sang-tae le dice a Gang-tae que quiere trabajar y hacer ilustraciones, ya que es más divertido para él. Gang-tae sugiere que se vayan a casa, pero Sang-tae quiere volver por su cuenta y dejar que Mun-yeong y Gang-tae sigan divirtiéndose.

Luego, Mun-yeong y Sang-tae aparecen en otra escena conversando. Sang-tae revela que otro autor de libros para niños está enamorado de sus ilustraciones y quiere trabajar con él: “Me necesitan”. Mun-yeong dice que ella también necesita sus ilustraciones.

“Está bien no estar bien” está protagonizado por las estrellas Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji (Foto: Netflix)

Sin embargo, Gang-tae se ha dado cuenta de algo y le pregunta a Sang-tae si estará bien sin él: "¿No me necesitarás?". Sang-tae dice "Moon Gang-tae pertenece a Moon Gang-tae". Esto trae un flashback en el que Gang-tae le grita a su madre diciendo que se pertenece a sí mismo.

Gang-tae llora y se da cuenta de que su hermano está listo para cuidar más de sí mismo. Sang-tae le agradece. Esta escena muestra lo bien trabajado que están los personajes y que el camino hacia la sanación emocional los hace felices.

Luego, Lee Sang-in recoge a Sang-tae. Mun-yeong y Gang-tae continúan su viaje por carretera. Tal como explica el portal “Readysteadycut”, los espectadores pueden ver que la serie termina el libro “Finding The Real Face”: los tres personajes han encontrado sus verdaderos rostros. Sang-tae se dio cuenta de esto cuando vio que Gang-tae estaba feliz, ahí es donde comenzó toda la felicidad.

It's Okay to Not Be Okay es una serie de televisión surcoreana la cual es transmitida del 20 de junio del 2020 hasta el 9 de agosto del 2020, a través de tvN (Foto: Netflix)

