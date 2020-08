En los últimos años, Netflix ha incluido en su catálogo una excelente selección de Doramas, o Drama japonés, para disfrutar. La última exitosa serie de este género que está disponible en el gigante del streaming es “It’s Okay to Not Be Okay” (“Está bien no estar bien”, traducido al español).

El domingo 9 de agosto, Netflix habilitó el gran final de “Está bien no estar bien”, que siguió el inusual romance entre Moon Gang-tae (Kim So-Hyun) y Ko Mun-yeong (Seo Ye-Ji), dos personas que terminan sanándose mutuamente las heridas emocionales y psicológicas. La ficción tuvo 16 episodios, los cuales fueron emitidos todos los sábados y domingos.

Tras el final de la primera temporada de “It’s Okay to Not Be Okay”, muchos usuarios de Netflix se preguntar di este K-drama tendrá una segunda entrega. No cabe duda que su adición al género ha sido de más brillante, por lo que es evidente que los fans del género pidieran la continuación de la historia. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta la fecha.

El domingo 9 de agosto, Netflix habilitó el gran final de “Está bien no estar bien” (Foto: Netflix/TvN)

¿”IT’S OKAY TO NOT BE OKAY” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

La primera temporada del programa japonés ha sido llenado de elogios por millones de personas en todo el mundo que lo han sintonizado dos veces por semana para ver nuevos episodios desde su estreno en junio; tras su final, esperan que “Está bien no estar bien” tenga una temporada más. ¿Habrá?

Hasta ahora, horas después de su final en Netflix, la compañía no ha renovado para un segunda temporada de “It’s Okay to Not Be Okay”, pero tampoco ha sido oficialmente cancelada, ni por TvN ni por el gigante del streaming. Si bien el futuro de la ficción sigue siendo un misterio, habrá que esperar un tiempo más para darlo por hecho.

Sobre todo, teniendo en cuenta que la temporada 1 acaba de concluir y, considerando la crisis sanitaria que vive el mundo, no es inusual que se tomen un tiempo para anunciar renovaciones. Además, “Está bien no estar bien” ha logrado ganar popular tanto en Japón como a nivel internacional, por lo que los fans deberían esperar un segunda temporada.

La primera temporada del programa japonés ha sido llenado de elogios por millones de personas en todo el mundo (Foto: Netflix/TvN)

Por otro lado, el destino del drama japonés recae en Studio Dragon, la compañía detrás de la producción del programa, y no directamente de Netflix. Y, teniendo en cuenta que la serie es uno de los programas más populares de 2020 del estudio, obtendremos más información oficial en las próximas semanas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “IT’S OKAY TO NOT BE OKAY” TEMPORADA 2?

Si “It’s Okay to Not Be Okay” se renueva para una segunda temporada, esperaríamos que se estrene en el verano de 2021. Aunque, para grabar la temporada 1 la producción se tomó alrededor de 6 meses, desde la lectura del guion hasta el final de la filmación. Por lo que podría ser antes.

Claro, todo dependerá de cómo avance la pandemia generada por el COVID-19 en el mundo, porque si no tendremos que esperar un tiempo más.

Kim So-Hyun y Seo Ye-Ji son los protagonistas de "It's Okay to Not Be Okay" (Foto: Netflix/TvN)

VIDEO RECOMENDADO

¿Quién es quién en “The King: Eternal Monarch”?

“The King: Eternal Monarch”, personajes: ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?