Las producciones surcoreanas en Netflix siguen dando la hora. “Estamos muertos” es una nueva serie que se ha basado en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, la cual narra la historia de un grujo de jóvenes que quedaron atrapados en su escuela luego que un virus zombie se propagara.

Es allí que los personajes principales intentan salir de ese encierro, pero no es nada sencillo pues tienen que evitar el contacto con los zombies con la finalidad de evitar contagiarse, aunque, obviamente, muchos no lo conseguirán.

Sus actores, tras la participación en esta producción de Netflix, han ganado mucha más fama en su país, pero también han llegado a tierras occidentales, donde también se han ganado muchos seguidores en las redes sociales.

ACTORES DE “ESTAMOS MUERTOS”: QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE DE NETFLIX

Yoon Chan-young actúa como Lee Cheong-san

Lee Cheong-san es otro de los estudiantes que están dentro de su escuela. A él hay que agregarle que se encuentra enamorado de Nam On-jo, una de las personajes principales.

El personaje de Lee Cheong-san durante una escena de "Estamos muertos". (Foto: Netflix).

Park Ji-Hoo interpreta a Nam On-jo

Nam On-jo juega un papel importante porque es hija de un bombero, así que debe emplear todas las tácticas que aprendió de él para sobrevivir a la epidemia zombie y ayudar a sus demás compañeros.

Es amiga de Lee Cheong-san desde que eran niños y no le corresponde sus sentimientos románticos.

Nam On-jo mientras se encuentra grabándose a sí misma en la serie surcoreana. (Foto: Netflix).

Cho Yi-hyun le da vida a Choi Nam-Ra

Choi Nam-Ra es la presidenta de la clase, la más estudiosa y la más calmada pues mantiene su tranquilidad mientras lo demás entran en pánico. Sin embargo, su personaje sufre un cambio radical a lo largo de la serie.

El personaje de Choi Nam-Ra en una escena fuerte dentro de "Estamos muertos". (Foto: Netflix).

Park Solomon actúa con el personaje de Lee Soo-hyeok

Lee Soo-hyeok es un estudiante atlético e intrépido, así como esos personajes que siempre están presentes en las películas de terror y resalta por su destreza y deportividad para enfrentar todos los problemas.

El actor Park Solomon durante las grabaciones de "Estamos muertos". (Foto: Netflix).

Yoo In-Soo es Yoon Gwi-Nam en la serie de Netflix

Es el más violento de la producción surcoreana, por así decirlo. Y es que es el típico matón de la escuela que siempre trata de golpear y hacer sentir mal a sus demás compañeros.

El personaje de Yoon Gwi-Nam en la popular serie surcoreana (Foto: Netflix).

Lee Yoo-mi actúa con el papel de Na Yeon

Na Yeon es una joven estudiante que queda atrapada en su escuela por el virus zombie y puede ser vista como la villana da la historia debido a que es rica y un poco engreída. Además, es una amante de los chismes y rumores, así que crea muchos sobre otros alumnos.

La actriz Lee Yoo-mi es, probablemente, la más conocida del elenco en tierras occidentales pues actuó en “El juego del calamar” como la jugadora 240, recordada por haberse dejado ganar en el juego de las canicas.

La actriz que le dio vida a Na Yeon también participó en "El juego del calamar". (Foto: Netflix).

TRÁILER DE “ESTAMOS MUERTOS”

¿DE QUÉ TRATA “ESTAMOS MUERTOS”?

“Estamos muertos” narra la historia de un grupo de estudiantes de escuela secundaria que se quedan encerrados en el instituto mientras un virus que convierte a las personas en zombis se propaga rápidamente por todo el mundo.

Los estudiantes atrapados deben luchar para salir y no convertirse en uno de los infectados, sin embargo, la mayoría no podrá evitarlo. ¿Quiénes sobrevivirán a este apocalipsis zombi?

¿“ESTAMOS MUERTOS” TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, la historia podría continuar en una nueva tanda de episodios

En el episodio final de “Estamos muertos”, los estudiantes llegan a la zona en cuarentena abrumados por sus trágicas pérdidas. Meses después, aún se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda tanda de episodios, el camino está preparado para ahondar más sobre los infectados que no se convirtieron y una posible cura para el virus zombi.

La historia original cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una segunda temporada de “All of Us Are Dead” o incluso más.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.