CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una serie coreana de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes de escuela secundaria que se quedan encerrados en el instituto mientras un virus que convierte a las personas en zombis se propaga rápidamente por todo el mundo.

Los estudiantes atrapados deben luchar para salir y no convertirse en uno de los infectados, sin embargo, la mayoría no podrá evitarlo. ¿Quiénes sobrevivirán a este apocalipsis zombi? ¿Cómo empezó?

Después de que las autoridades competentes no hicieran nada para evitar que su hijo fuera maltratado por sus compañeros, el profesor Lee Byeong‑chan desarrolla un virus para transformar a su hijo en alguien más fuerte y resistente, pero solo consigue que convertirlo en un zombi.

Aunque aparentemente logra detener a su hijo, no puede evitar que una estudiante sea mordida por un ratón de laboratorio, que fue el primer portador del virus, y que la escuela y la ciudad colapsen.

Cheong‑san defendiéndose de los zombis en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Mientras los infectados se multiplican rápidamente, Nam On‑jo y Lee Cheong‑san logran escapar del comedor y encuentran un aula donde pueden estar seguros, al menos por un tiempo. Poco después, se reúnen con otros estudiantes e intentan salir de la escuela con poco éxito.

En tanto, Byeong‑chan es arrestado por ocultar a la alumna infectada y le revela al detective Song Jae‑ik que la cura está en su computadora. Antes de que puedan ir a buscarla, los zombis atacan y convierten al maestro, aunque este reacciona de manera diferente.

Mientras se declara la ley marcial en la ciudad, el grupo de estudiantes continúa luchando por sobrevivir, pero pierden algunos miembros en el proceso. Cuando Cheong‑san es separado del grupo, On‑jo lidera una misión para localizarlo con un dron.

En cada episodio de “Estamos muertos”, el grupo pone en acción distintos planes para escapar de los zombis y encontrar un lugar seguro, pero conforme avanzan se dan cuenta que la mayoría se ha transformado. Sin embargo, recuperan la esperanza cuando se reúnen con otro grupo de estudiantes.

Finalmente, las grabaciones de Byeong‑chan revelan una drástica solución ante la crisis: el virus Jonas es capaz de transformarse y evolucionar, por lo tanto, no hay tratamiento ni vacuna y la única solución es quemar por completo al huésped. Así que, el comandante de la ley marcial ordena bombardear la ciudad y luego se suicida.

Cheong‑san fue uno de los últimos en morir en "Estamos muertos". Fue atacado por Yoon Gwi‑nam, quien no se transformó por completo (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Los estudiantes logran salir de la escuela antes de la explosión, pero están abrumados por sus trágicas pérdidas. Uno de los últimos en morir fue Cheong‑san, quien fue atacado por Yoon Gwi‑nam, quien tiene una versión mutada del virus, al igual que Nam-ra.

Aunque Nam-ra aún conserva el insisto zombi de morder a los humanos se resiste a hacerlo, y cuando pierde el control decide abandonar al grupo para protegerlos. Los protagonistas de “Estamos muertos” consigue llegar a la zona en cuarentena y son interrogados respecto al profesor Lee Byeong‑chan.

Cuatro meses después de la explosión, los residentes de Hyosan continúan en cuarentena, la audiencia por la explosión se pospuso, los especialistas aún no han logrado identificar el virus, y los estudiantes se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

“Estamos muertos” termina con los protagonistas reencontrándose con Nam-ra y pidiéndole que se quede con ellos, pero ella prefiere buscar a otros que no son humanos ni zombis. ¿Qué pasará en una segunda temporada? ¿Qué pasará con el grupo? ¿Conseguirán una cura para el virus?