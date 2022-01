“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su. La ficción basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun sigue un grupo de jóvenes atrapados en su escuela, luego de que un virus zombi se propaga.

Las grabaciones de la serie protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo se suspendieron en agosto de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero se retomó algunos meses después.

Los doce episodios de la primera temporada de “Estamos muertos” se estrenaron en Netflix recién el viernes 28 de enero de 2022, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

“ESTAMOS MUERTOS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, uno de los estudiantes sobrevivientes se separa del grupo debido a que ya no es humana, pero tampoco un zombi, así la historia podría continuar en una nueva tanda de episodios

En el episodio final de “Estamos muertos”, los estudiantes llegan a la zona en cuarentena abrumados por sus trágicas pérdidas. Meses después, aún se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda tanda de episodios, el camino está preparado para ahondar más sobre los infectados que no se convirtieron y una posible cura para el virus zombi.

La historia original cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una segunda temporada de “All of Us Are Dead” o incluso más.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

Nam On‑jo a punto de ser atacada por un zombi en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Si Netflix renueva “Estamos muertos” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento de 2023.