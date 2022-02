Uno de los últimos programas en sumarse a los estrenos del mes de enero en Netflix es “All of Us Are Dead”, también conocido como “Estamos muertos” en español, la serie de origen surcoreano que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi.

La ficción basada en el webtoon de Joo Dong-geun, “Naver Now at Our School”, está protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun y Park Solomon, además de contar con la participación antagónica de Yoo In-soo y Lee Yoo-mi. Estos personajes vivirán en un ambiente en el que el virus zombi evolucionó enormemente, alcanzando niveles inimaginables.

ALERTA SPOILER. Al final de la primera temporada, se conoce que el efecto del virus en el estudiante Choi Nam-ra podría ser el inicio de una nueva variante. Pero, ¿cómo inició todo? A continuación, conoce todos los detalles.

Lim Jae-hyeok como Yang Dae-su en una escena de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

EL ORIGEN DEL VIRUS ZOMBI EN “ESTAMOS MUERTOS”

En el primer episodio de la serie se muestra a un estudiante ser acosado en una azotea hasta que cae de ella, por lo que es llevado de emergencia a un centro médico donde su padre se acerca a visitarlo, siendo consciente que no es un milagro el que su hijo siga con vida.

Es así como cuando el joven empieza a transformarse, el hombre intenta frenar sus impulsos con una Biblia y usa una maleta para transportar el cuerpo. Un día después, una alumna es mordida por un ratón enjaulado en el aula de Byung-chan, por lo que es secuestrada.

Tras unos días en cautiverio, la adolescente logra escapar y alerta a los estudiantes de la escuela, quienes la llevan a la sala de emergencias; sin embargo, durante la trayectoria empieza a propagar el virus. De esta forma, Byung-chan es arrestado por la policía y revela por qué creó el virus.

El personaje de Yoon Gwi-Nam en la popular serie surcoreana (Foto: Netflix)

¿CUÁL FUE EL MOTIVO?

Durante el interrogatorio, se conoce que Byung-chan realizó un doctorado sobre biología celular en una universidad estadounidense y a su regreso, empezó a trabajar como investigador en una compañía farmacéutica. Es después de que se convierte en maestro que llega a experimentar con ratones y gatos, a los cuales les aumenta la testosterona, desencadenando un virus.

Su principal objetivo fue que con el virus su hijo pueda ganar fortaleza hasta convertirse en un depredador; sin embargo, ignoró que tendría consecuencias fatales y que los infectados se convertirían en zombis.

La serie se estrenó en Netflix el 28 de enero de 2022 (Foto: Netflix)

“ESTAMOS MUERTOS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo, uno de los estudiantes sobrevivientes se separa del grupo debido a que ya no es humana, pero tampoco un zombi, así la historia podría continuar en una nueva tanda de episodios

En el episodio final de “Estamos muertos”, los estudiantes llegan a la zona en cuarentena abrumados por sus trágicas pérdidas. Meses después, aún se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda tanda de episodios, el camino está preparado para ahondar más sobre los infectados que no se convirtieron y una posible cura para el virus zombi.

La historia original cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una segunda temporada de “All of Us Are Dead” o incluso más.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.