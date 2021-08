Estefanía Gómez o simplemente Stefanía es una actriz colombiana que es recordada por su participación en “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, donde dio vida a Vanessa Salazar, la mujer de Jota que llega a formar parte de la DEA; y aunque logró gran reconocimiento con dicho papel, este drama criminal estadounidense no fue el que la llevó a alcanzar la fama, sino “Yo soy Betty, la fea”, serie que le abrió las puertas para integrar el elenco de diversas producciones en la pantalla chica y grande.

Como buena intérprete asumió todo tipo de desafíos cuando llegaba la hora de encarnar cualquier tipo de personaje, pues su principal objetivo era demostrar que era muy versátil y excelente en lo que hacía. Tanto así que, en una oportunidad le pidieron algo que jamás había imaginado, pero aceptó el reto: entrar a un ataúd y ser enterrada en un cementerio.

A continuación, te contamos cómo fue la grabación de esta escena y la experiencia que vivió la histrión, nacida en Ibagué, Tolima, el 19 de noviembre de 1976.

La actriz dando vida a Vanessa Salazar, la agente de la DEA (Foto: Telemundo)

LA HISTORIA SOBRE CÓMO ESTEFANÍA GÓMEZ ENTRÓ A UN ATAÚD Y FUE ENTERRADA

Aprovechando su estancia en un hotel de Cartagena, la actriz realizó una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ con sus seguidores de redes sociales. A la interrogante: ¿cuál fue la escena más difícil que ha hecho en su carrera actoral? Ella fue clara y contó detalles de su experiencia.

“La escena más difícil fue para una película en la que el director me dijo que no podía tener cortes, pues tenía que ser una secuencia. Me dijo que era una escena donde me tenían dentro de un ataúd y me enterraban como tal en uno de estos cementerios que son de pared”, comenzó a narrar Estefanía Gómez.

“Entonces, me metieron al ataúd, me metieron al cementerio y sellaron, porque la escena era una secuencia de la persona que me había matado y me preguntaron si podía hacerlo y lo hice”, indicó muy orgullosa.

A pesar de que para muchas personas fue aterrador, ella consideró que en sí “no fue difícil emocionalmente”; toda vez que, ella quería sentir lo que era estar dentro de un féretro ataúd.

La actriz ha demostrado ser muy versátil y que no le teme a nada (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

UNA MUJER EMPODERADA

Desde que la hemos visto, a Stefanía Gómez le ha gustado cambiar cada cierto tiempo de look, por eso ahora no es raro verla con el cabello corto en un tono rojo.

“Un color fuerte, poderoso, precisamente para darle poder y fuerza a este momento que estamos viviendo. Este es mi personaje en este momento. Estaba con un rosado, pero tenía una raíz como de 20 centímetros y me cansé. Si tuviera en mi casa de estas máquinas para rasurarse la cabeza, te lo juro que lo había hecho. Detrás de un corte, hay un trasfondo. Detrás de todo lo visual, lo externo, hay un trasfondo del personaje o del ser humano”, manifestó.