“Eternals” se estrenó recién el 5 de noviembre de 2021 y pronto llegará a Disney Plus, pero los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ya preguntan por una secuela, sobre todo por el final de la cinta dirigida por Chloé Zhao, quien escribió el guion con Patrick Burleigh, Ryan Firpo y Kaz Firpo.

La película protagonizada por Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek y Angelina Jolie, reúne a los Eternos, unos antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años, para enfrentar a los Desviantes y otro enemigo aún más poderoso.

La muerte de uno de los Eternos y el regreso de sus contrapartes provocan que Sersi, Thena, Gilgamesh, Phastos, Ikaris, Sprite, Druig, Mikari y Kingo busquen la manera de proteger a la humanidad del peligro que los acecha desde hace miles de años y que se retrasó debido al chasquido de Thanos.

La segunda escena post-créditos, que tiene a Dane Whitman como protagonista, podría ser una pista de lo que sucederá en la secuela de "Eternals" (Foto: Marvel Studios)

“ETERNALS”, ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

Hasta el momento, Marvel no ha confirmado una segunda parte de “Eternals”, pero esta película incluye varias pistas sobre el futuro del MCU y el mensaje: “los Eternos regresarán”, lo que sugiere una secuela.

En una entrevista con The Playlist, la directora confesó que espera volver a colaborar con Marvel. “Lo que me encantó de hacer esta película es que está tan cerca del origen del MCU que también va a tener una gran repercusión en el avance del MCU. Con esos dos asegurados, podemos jugar y hacer lo que queramos. Seguro que volvería en un segundo proyecto con el equipo de Marvel. Así que ya veremos”.

Asimismo, en conversación con JoBlo, Chloé Zhao señaló que la historia permite retroceder en el tiempo y explorar los 7,000 años que los Eternos pasaron en la Tierra. “También creo que hay algo que podría ser genial, tal vez no le estoy lanzando esto a Marvel, no necesariamente conmigo, pero el mundo se está expandiendo muy rápido. Si hacen algo ambientado en el pasado, en cualquier momento de la historia, estos muchachos podrían aparecer porque han estado aquí todo el tiempo”.

Por su parte, el productor Nate Moore dijo a The Toronto Sun que “Eternals” fue diseñado para ser independiente, y una secuela “no es algo que sea imprescindible”. Además, agregó: “Obviamente, tenemos ideas de adónde podríamos ir, pero no hay una regla estricta en la que debamos tener tres de estas cosas, y esta es la primera”.

Esto último sugiere que, aunque Marvel podría considerar una secuela de la cinta dirigida por Zhao, no tiene prisa en enfocarse en ese proyecto.

¿A dónde fue Ikaris tras el final de "Eternals"? ¿Aparecerá en la secuela? (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ETERNALS 2″?

Si Marvel confirma la secuela de “Eternals”, lo más probable es que la segunda parte se estrene en algún momento del 2023 o incluso mucho después, considerando que el MCU tiene varias películas pendientes.