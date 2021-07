Insólito. Así fue el momento que vivió el comediante mexicano Eugenio Derbez cuando le anunciaron que había ganado su primer Emmy por su papel de conductor en el programa “LOL: Last One Laughing”. Y no es que solo se llevó una sorpresa y alegría por el reconocimiento, sino que el actor se enteró del premio cuando se encontraba en plena cita con su dentista.

Aunque parezca una broma armada, así fue Derbez cómo recibió la noticia de que estaba siendo premiado por el show de Amazon Prime Video.

El galardón, además, fue en la categoría de Premio Emmy Diurno como El Presentador de Programa Diurno Destacado en Español.

No se sabe si el mexicano no se tenía confianza de que podía resultar premiado con su primer Emmy o si la cita médica con el dentista era impostergable.

¿QUÉ HIZO EUGENIO DERBEZ AL ENTERARSE DEL EMMY?

Al estar en esa situación, Eugenio Derbez no hizo más que mímicas para demostrar su emoción en medio de una revisión médica.

La dentista, en ese momento, hizo la función de traductora del comediante. “Estoy en el dentista y acabo de ganar un Emmy. ¡Esto es fabuloso! ¡Estoy muy feliz!”, fue el mensaje de Derbez.

Posteriormente, el actor dio un discurso virtual a través de sus redes sociales y haciendo una broma al multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. ”¡Qué emoción! Primero que nada quiero agradecer a Amazon y a Jeff Pesos”, comentó en tono de chiste.

¿CUÁNTOS IDIOMAS HABLA EUGENIO DERBEZ?

El comediante mexicano Eugenio Derbez habla, por supuesto, español pero también el inglés, y con una perfección gracias a su vida en Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside con su pareja Alessandra Rosaldo.

