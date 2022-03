Hace ya más de 30 años Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una hermosa relación sentimental de la que nació un hijo de ambos, al cual nombraron como José Eduardo. Luego de unos cuantos años de completa felicidad y amor, los problemas llegaron y la pareja tomó la decisión de separarse, provocando una serie de conflictos y rencores que ambos mantienen hasta hoy en día por más que ya haya pasado muchísimo tiempo de lo sucedido.

¿Qué es lo que pasó entre los dos actores? Resulta que al tomar caminos distintos los dos se pelearon por muchas cosas que tenían en común y Victoria Ruffo, en el afán de quedarse con la custodia completa del pequeño, denunció que había sido engañada con una supuesta boda falsa, en la que ella había participado pensando que era de verdad, o al menos eso afirmaba.

Por otro lado, Eugenio Derbez ha dicho hasta el cansancio que nunca hubo un matrimonio entre ellos, lo que sí existió, según él, fue una pedida de mano simbólica en la que todos actuaron como si se trataba de una boda para hacerlo más divertido. Incluso los amigos y familiares más cercanos de la pareja fueron partícipes de aquel momento a sabiendas de que no era una unión oficial, solo un cómico momento en el que estaba aprovechando para darle un anillo de compromiso.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo siguen peleados hasta hoy en día por la supuesta boda falsa entre ellos (Foto: Twitter)

Es más, hace poco tiempo, uno de los testigos, Marcial Casale, quien se vistió como sacerdote ese día, fue preguntado al respecto y él argumentó que todo lo que había dicho el ahora actor de Hollywood era totalmente cierto.

Desde aquella época, muy antigua por cierto, los actores mantienen sus posiciones y nadie ha dado su brazo a torcer, quedando un gran resentimiento de por medio. Y no es para menos pues todo ese problema originó que Eugenio Derbez no haya podido ver a José Eduardo por muchos años, perdiéndose momentos importantes en su vida y de su etapa escolar.

Si bien ya pasaron bastantes años, el tema sigue sacando chispas cada vez que se menciona y los dos artistas dan sus opiniones al respecto, pero, el que suele quedarse en la sombra y al margen de todo es el hijo de los dos, José Eduardo, quien ahora es conductor de un programa de televisión llamado “Miembros al aire”.

Sin embargo, eso ha cambiado rotundamente hace poco tiempo. Y es que José Eduardo Derbez ha hablado al respecto y ha tomado posición por uno de sus dos padres. ¿Del lado de quién estará?

Victoria Ruffo y José Eduardo, el hijo que tuvo con Eugenio Derbez. (Foto: Victoria Ruffo / Instagram)

¿A QUIÉN APOYA JOSÉ EDUARDO DERBEZ?

En una entrevista que concedió para el canal de YouTube de Inés Moreno, José Eduardo habló sobre la eterna pelea de sus padres por la supuesta boda falsa, la cual sigue siendo el tema principal de toda la opinión pública cada vez que se menciona o vuelve a salir a la luz en los últimos años.

Con un evidente fastidio pues no le gusta hablar del tema, el joven conductor de televisión dio su sentir al respecto y afirmó que, si tuviera que elegir un bando, la tiene muy clara: está de lado de su madre, Victoria Ruffo.

“Obviamente, siempre voy a estar de lado de mi mamá, de ley, me dio la vida, me hizo quien soy y gracias a ella estoy en donde estoy. A los dos los quiero muchísimo, los respeto y este tipo de cosas, de hace 30 años, solamente ellos saben, solamente ellos lo vivieron”, comentó.

Del mismo modo, tuvo una crítica en contra de su padre pues cada vez que puede habla de ese tema por más que ya hayan pasado muchísimos años y que le genere cierta incomodidad.

“Mi papá tiene este rollo de que le gusta sacar el tema, mi papá tiene un problema, siempre le digo... Le gusta la polémica, le gusta ser trending topic”, añadió.

¿CÓMO SE CONOCIERON VICTORIA RUFFO Y EUGENIO DERBEZ?

Todo sucedió cuando él trabajaba en el programa cómico de Anabel Ferreira, quien le reveló que Ruffo, quien estaba participando en una telenovela con su madre, había estado preguntando por él.

Del mismo modo, contó que su madre, Silvia Derbez, terminó por confirmarle lo que le habían dicho, así que no se quedó de brazos cruzados y decidió hacer algo para acercarse a quien ya era catalogada como la ‘Reina de las Telenovelas’.

Es así que el cómico, con la excusa de ir a visitar a su progenitora al foro de grabación, conoce a Victoria Ruffo en persona y entablan conversación para luego quedar a salir.

LA PRIMERA CITA ENTRE EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO

Debido a que Eugenio recién empezaba como artista y que la actriz ya era completamente famosa y se había posicionado en la escena local, él no tenía el dinero suficiente para tener una cita de ensueño y tuvo que mentir el día en que salieron por primera vez.

Y es que el joven cómico se quedó sin nada tras pagar la cena y aseguró que su coche estaba en el mecánico y que se iría en taxi, cuando en realidad no tenía vehículo y ya se le había acabado el dinero para poder regresarse a su casa.

“Le dije que vayamos a comer un día y me dice que la recoja de su departamento. Me da la dirección en Las Lomas, un pent-house de dos pisos. Entonces llego yo en mi pecero, camino y llego. Cuando terminamos de comer me voy al baño y cuento mi dinero, me alcanza apenitas, ni para propina”, dijo Derbez.

Luego de ello, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” pensó en que lo mejor era alejarse de su cita de aquel día pues solo ganaba 800 pesos mensuales y no tenía el dinero suficiente.

Debido a ello, Eugenio puso excusas para no verse con la actriz hasta un año después, cuando ya iniciaría su romance.