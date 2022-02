Cada vez falta menos para el final de la segunda temporada de “Euphoria”, así que las historias de los personajes principales van llegando a una conclusión mientras que en otros casos podría dejar muchas dudas de cara a la tercera parte. Este domingo 20 de febrero se estrena el capítulo número 7 de la serie protagonizada por Zendaya y acá te contamos absolutamente todo.

En el penúltimo episodio de la serie de HBO parece que el papel principal ya no recaerá tanto en Rue sino en alguien más pues se espera que su trama llegue a su final en el último capítulo, por lo que ahora es importante darle un fin a los embrollos de las personas que están a su alrededor.

Zendaya es la protagonista de “Euphoria”. En el drama adolescente interpreta a Rue Bennett, la protagonista de la historia (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATARÁ EL CAPÍTULO 7 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EUPHORIA”?

El episodio se titula “The Theater and It’s Double” (El teatro y su doble) y se centrará en la historia de Lexi, quien va a presentar una obra que está basada en su familia y en todo lo que ha estado viviendo ella, aunque los demás no saben sobre eso.

Además se espera que lleguemos a algún punto sobre el romance que están tejiendo Lexi y Fez desde el inicio de la temporada, aunque es muy probable que sucedan algunas cosas que compliquen todo.

Según el adelanto del episodio publicado por HBO, Lexi será quien tome mayor protagonismo en el capítulo, pero eso no quiere decir que no veamos desarrollando su historia a los demás personajes de la ficción dramática.

¿CÓMO VER “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 7?

El nuevo episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, se estrenará este domingo 20 de febrero de 2022 en HBO Max. Vale precisar que esta producción ha ido estrenando un capítulo todos los domingos, por lo que el último de esta segunda temporada está programado para ser transmitido el 27 del mismo mes.

¿A QUÉ HORA VER AL CAPÍTULO 7 DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”?

México: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

¿EUPHORIA TENDRÁ TERCERA TEMPORADA?

Para alegría de todos los fanáticos de la serie y también de los actores, se ha confirmado que la producción de HBO efectivamente tendrá una tercera temporada, en la que se podrá conocer más acerca de estos adolescentes que domingo a domingo vienen dejando en vilo a millones de espectadores en todo el mundo.

A través de un comunicado emitido por Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, se conoció esta noticia el pasado viernes 4 de febrero. Además, indicó que la segunda temporada de la serie ha puesto ha alcanzado niveles muy altos.

“Sam, Zendaya y todo el elenco y el equipo de “Euphoria” han llevado la Temporada 2 a alturas extraordinarias, desafiando las convenciones y formas narrativas, manteniendo su corazón. No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo salvaje y tremendamente talentoso ni más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos hacia la temporada 3″, anunció Orsi.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “EUPHORIA”?

Si bien se ha anunciado que habrá una tercera entrega de la serie protagonizada por Zendaya, no se han revelado mayores detalles al respecto pues se asume que HBO quiere guardar esa información bajo siete llaves hasta que sea el momento indicado de dar todos los anuncios necesarios.

Es por ello que no existe aún una fecha de estreno para la siguiente temporada, pero haciendo cálculos podríamos presumir que esta sería para el próximo año o incluso para los primeros meses de 2024. Todo dependerá del trabajo de grabación y de lo que HBO decida en todo este tiempo.