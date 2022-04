Cada vez faltan menos días para el nacimiento de Índigo, el primer hijo de Evaluna Montaner y Camilo y la pareja ha decidido que este acontecimiento se dé en su casa y con la ayuda de una partera.

Como se recuerda, varios detalles de la llegada de Índigo se revelaron a través de Ricardo Montaner, quien recientemente fue entrevistado en Ventaneando para dar detalles de su quinto nieto.

“Evaluna es una panza entera, gigante y hermosa, maravillosa”, señaló en intérprete de Yo puedo hacer.

Ya en el noveno mes de embarazo, y contando las horas para el nacimiento del menor, muchos detalles han salido revelados, como la decisión de Evaluna de dar a luz en casa y contar con una bañera en caso quisieran que se realice en una bañera.

La pareja de cantantes tiene una tierna historia de amor que comenzó con un enamoramiento diferente (Foto: Camilo / Instagram)

FAMOSAS QUE DIERON A LUZ EN CASA

La hija de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez no será la primera famosa en elegir su hogar para traer al mundo a sus hijos, pues otras tomaron el mismo camino.

Michelle Renaud

En 2017, la protagonista de La Herencia trajo al mundo a su primer y único hijo, el pequeño Marcelo.

“El mío fue parto en casa. Desde que me embaracé supe que sería parto en casa y no iba a ir a ningún hospital, entonces me preparé, leí todos los libros del mundo, tuve una partera maravillosa, todo increíble”, reveló la expareja de Danilo Carrera.

Giselle Bundchen

La supermodelo, rostro de campañas de Victoria Secret o Falabella, decidió dar a luz en casa a sus dos hijos con ayuda de un profesional.

“Dar a luz fue la experiencia más intensa y desafiante de mi vida. Estoy bendecida por haber tenido la oportunidad de parir en casa, rodeada de amor y donde me sentí segura”, indicó la esposa de la estrella de la NFL, Tom Brady.

Cindy Crawford

Una de las modelos más cotizadas de los últimos años dio a luz a Presley Walker Gerber en su residencia de Los Ángeles, California.

El parto, que duró 17 horas según la revista People, estuvo supervisado por una enfermera y una acompañante.

Pamela Anderson

La exestrella de Baywatch dio a luz a Brandon y Dylan Lee, fruto de su relación con el actor y productor Tommy Lee.

En entrevista con Larry King, la ex Playboy indicó: “Di a luz en casa en ambas ocasiones... fue natural, con una partera, en agua, con nada. Ni siquiera Tylenol”

Jessica Alba

La actriz que interpretó a Sue Storm en la cinta de Los 4 fantásticos reveló haber seguido el método “HypnoBirth”, enfocado en la relajación durante las contracciones.

“No grité, fue verdaderamente Zen. El parto fue una especie de meditación. Hice respiración con yoga”, reveló a US Weekly.