Los cantantes Evaluna y Camilo Echeverry son los más populares del momento. La hija de Ricardo Montaner se encuentra en la recta final de su embarazo, el cual se llevará a cabo en los próximos meses. Si bien no se conoce si el bebé será niña o niño, sus progenitores han decidido nombrar al pequeño ser Índigo, quien desde ya es la alegría de sus vidas.

Los fans de la pareja, quienes se denominan ‘La Tribu’, están esperando con ansias conocer el rostro del primogénito de los artistas, pues según han dado a conocer los futuros papás, Índigo será el primero de los muchos hijos que tendrán.

Como se recuerda, Evaluna comunicó que sufría problemas hormonales que le impedían tener niños, por lo que la noticia de su embarazo fue el mejor regalo, especialmente porque su sueño siempre fue convertirse en madre. La venezolana es activa en sus redes sociales, donde comparte fotos y videos junto a su esposo, es así como dio a conocer la canción con la que le enseñarán inglés a su hijo.

Evaluna Montaner y Camilo han vivido una etapa muy hermosa, la cual está por llegar a su final con el próximo nacimiento de Índigo (Foto: Evaluna / Instagram)

LA PRIMERA CANCIÓN QUE LE ENSEÑARÁN A ÍNDIGO

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Amén” compartió una grabación en la que se puede escuchar la primera canción que su esposo, Camilo Echeverry, le enseñará a Índigo con el fin de que se familiarice con el inglés.

“La primera canción que le enseñará Camilo a Índi para que aprenda a manejar el inglés”, fue el texto que escribió Evaluna para acompañar el video, donde se ve al colombiano cocinando mientras entona una curiosa letra.

“I like bananas, cookies, and oranges, tomato, hotdogs, and sandwiches, hamburgers, lettuce, bread and carrots.. yummy yummy, I like to eat”, se escucha cantar a Camilo, mientras la joven se ríe tiernamente, revelando que solo se trata de una broma.

EVALUNA MONTANER REVELÓ CUÁL ES EL TRASTORNO QUE SUFRE CAMILO QUE AFECTARÍA SU ROL COMO PADRE

Durante una entrevista para “La Peña de Morfi” (Telefé), Evaluna reveló que Camilo sufre de narcolepsia, un trastorno de sueño que lo lleva a dormirse rápidamente. Esto le impide realizar ciertas cosas con normalidad a comparación del resto de personas.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es narcoléptico. Entonces no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, dijo la también actriz para el programa argentino.

Evaluna también reveló que la narcolepsia no le permite a Camilo disfrutar de momentos especiales como por ejemplo su propio cumpleaños, ya que en una reunión con amigos, según contó la hija de Ricardo Montaner, las ganas de dormir son mayores.

Según contó Evaluna, Camilo tiene que organizar su día a día teniendo en cuenta este trastorno, ya que no puede hacer algunas actividades que para el resto de personas son normales, como conducir de noche o mantenerse despierto hasta altas horas.

La pareja de cantantes tiene claro que la narcolepsia podría convertirse en uno de los mayores problemas cuando llegue su bebé Índigo, en especial porque Camilo espera poder tener tanta responsabilidad de su hijo como su esposa Evaluna. Sin duda, el trastorno de sueño que sufre Camilo será algo con lo que tendrán que aprender a vivir los tres y hacerse rutinas para que no les afecte tanto.

EL SIGNIFICADO DE ÍNDIGO, EL NOMBRE DEL HIJO DE EVALUNA Y CAMILO

Índigo es un nombre que está relacionado con la religión y las creencias, ya que representa “un estado elevado de la evolución del ser humano”. Según la Real Academia Española, el nombre también es usado para denominar a los bebés de la llamada “Nueva Era”, quienes poseen un alto nivel de creatividad y empatía con las personas. Asimismo, son seres de luz que llegan a la Tierra para proteger a los demás y llenarlos de alegría.

Entre otras características, los niños Índigo destacan por la creatividad y la empatía con sus pares, así como también capacidades sobrenaturales para leer la mente y comunicarse más allá del lenguaje verbal y corporal. Más detalles AQUÍ.