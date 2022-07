El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Las Vegas fue una de las grandes sorpresas de 2022. Si bien la pareja ya había sido vista antes, en una reconciliación mediática, la noticia de la boda fue repentina y causó furor por la forma en que JLo lo anunció en sus redes sociales: con una expresión dulce de amanecida, envuelta solo por una sábana, sonriendo y sosteniendo su celular sobre una cama.

Esta muestra de felicidad fue celebrada por los millones de seguidores que tiene en las redes sociales, quienes están totalmente emocionados por la nueva etapa de la actriz y cantante. De esta manera, sus fans recordaron la vez que Jennifer Lopez se casó en la pantalla grande.

Esto pasó en “Experta en bodas”, una comedia romántica de Adam Shankman que fue estrenada en 2001. JLo tuvo el papel protagónico junto a Matthew McConaughey, en una historia que ha pasado los 20 años y que se sigue consolidado como una de las favoritas de la filmografía de la celebridad.

La primera vez que los protagonistas se encuentran (Foto: Columbia Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “EXPERTA EN BODAS”?

La película tiene a Mary Fiore como su personaje principal, una mujer que se ha especializado en los lindes del amor por su trabajo como organizadora de bodas. Conoce al detalle todos los gustos y anhelos de las parejas en cuanto a la ceremonia, el decorado, la comida, entre otros detalles.

Ella, sin embargo, no disfruta del amor. No tiene una vida sentimental que le quite el aliento. Su pasión está enfrascada en un trabajo que rinde homenaje a una de las expresión más populares de lo romántico. Esto cambiará cuando sufra un accidente y sea auxiliada por un doctor. La química bullirá al instante.

Cuando su ilusión está al tope, Mary Fiore descubrirá que su galán, en realidad, está comprometido y que su futura esposa es su nueva cliente, una millonaria de internet. La protagonista los encuentra en una reunión para planear su boda y la situación se sale de control, entre la comedia y el drama, y con un final romántico digno de la actual etapa de Jennifer Lopez.

De esa manera, “Experta en bodas” es una cinta entretenida y divertida que unió a dos celebridades que se encontraban en sus mejores momentos frente a la pantalla grande. Además, es una forma de imaginarse lo que habría sido la boda entre JLo y Ben Affleck en Las Vegas, Estados Unidos.

Steve y Mary disfrutando de la noche en "Experta en bodas" (Foto: Columbia Pictures)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EXPERTA EN BODAS”?

Jennifer Lopez como Mary Fiore

Matthew McConaughey como Steve Edison

Bridgette Wilson como Fran Donolly

Justin Chambers como Massimo Lenzetti

Alex Rocco como Salvatore Fiore

Kevin Pollak como Dr. John

Judy Greer como Penny

Judy Greer de verde y Jennifer Lopez en "Experta en bodas" (Foto: Columbia Pictures)

¿CÓMO VER “EXPERTA EN BODAS”?

La cinta “Experta en bodas”, protagonizada por Jennifer Lopez, está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video. Para ver la cinta en dicha plataforma de streaming y de manera online, puedes dar click en este enlace.

TRÁILER DE “EXPERTA EN BODAS”