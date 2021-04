“The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision” han sido las dos primeras series de superhéroes de Marvel que arribaron a Disney Plus, dando el comienzo de otras versiones en torno a MCU. Estas dos primeras series se han vuelto las favoritas de la plataforma de streaming.

“Falcon y el Soldado de Invierno” en su escena post-créditos del episodio 5 ve a John Walker forjar un nuevo escudo del Capitán América. John Walker siempre se había considerado un verdadero héroe estadounidense. Fue el primer hombre en la historia en recibir tres Medallas de Honor, y estaba seguro de que podría hacer el trabajo del Capitán América. Luego demostró carecer del autocontrol y el sentido de la disciplina de Steve Rogers.

Como “Capitán América”, Walker asesinó a un hombre a sangre fría, y en el transcurso del episodio 5 de “The Falcon and the Winter Soldier”, descubre que tal acción tiene consecuencias. Causó un incidente internacional, empañando el escudo usándolo como arma homicida, Sam y Bucky lo despojaron del escudo, lo que simbólicamente le quitó su identidad de “Capitán América”.

No pasa mucho tiempo antes de que sus acciones sean confirmadas por el gobierno de los EE. UU., Quien advierte que es solo por su historial que no está siendo sometido a un consejo de guerra por sus acciones. No hace falta decir que Walker no se toma bien el rechazo, y en el episodio 5, los espectadores de la escena posterior a los créditos ven que todavía tiene la intención de vestirse como el Capitán América.

EXPLICACIÓN FINAL DEL CAPITULO 5 “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

John Walker tomó el suero Super Soldier, que amplifica las características físicas de uno, y está implícito para amplificar los rasgos de carácter definitorios de uno también. (Foto: Disney +)

La escena posterior a los créditos del episodio 5 de “The Falcon and Winter Soldier” ve a John Walker forjando un nuevo escudo del “Capitán América”, que pinta con aerosol en el patrón de color del Star-Spangled Man. Sin duda, este escudo no será tan fuerte como el de Steve Rogers; No hay absolutamente ninguna forma de que Walker haya conseguido Vibranium.

Aún así, en manos de un súper soldado que se ha entrenado con el escudo del “Capitán América”, será un arma mortal, y está claro cómo piensa usarlo Walker, dada su preferencia por usar el primer escudo como un instrumento contundente para matar. Walker todavía se considera el “Capitán América”; en los cómics finalmente asumió la identidad de Agente de EE. UU.

La escena post-créditos del episodio 5 de “The Falcon and Winter Soldier” deja en claro que John Walker está firmemente convencido de que es digno del manto del “Capitán América”, y se niega a dejar de lado esa parte de su identidad. Por extraño que parezca, Walker siente como si él también hubiera estado escuchando el elogio de Sharon Carter a su tía abuela Peggy en “Capitán América: Guerra civil”.

John Walker (Wyatt Russell) en uno de sus momentos más intensos en el quinto episodio de "Falcon y el Soldado del Invierno". Foto: Disney+/ Marvel Studios.

Walker está rechazando el juicio del gobierno de Estados Unidos al despojarlo de su título, Así como rechaza a Sam y Bucky de quitarle su escudo; está eligiendo convertirse en un justiciero ilegal y romper los Acuerdos de Sokovia, tal como lo hizo Steve Rogers, pero el motivo de John Walker es muy diferente.

Steve Rogers no pudo dejar de ser un héroe simplemente porque no pudo evitarlo; “Si veo una situación apuntando hacia el sur”, le explicó a Tony Stark, “no puedo ignorarla. A veces desearía poder hacerlo”. En contraste, la conversación de Walker con los padres de Lemar demuestra que está motivado solo por la venganza, porque ya dijo que no puede aceptar un mundo donde la mujer que mató a Battlestar, Karli Morgenthau, todavía respira.

Para muchos John Walker nunca debería haber sido nombrado Capitán América(Foto: Disney Plus / Marvel)

Si bien es cierto que el episodio 5 de “The Falcon and Winter Soldier” es paralelo a Steve Rogers y John Walker en un nivel filosófico, Walker es una inversión de espejo de todo lo que Steve representó, una versión del “Capitán América” que es la antítesis de lo que debería ser el “Capitán América” . Esta no es, por supuesto, la primera vez que un personaje de Marvel se ha convertido en un superhéroe.

La cueva de John Walker es más emocional que física, y no está listo para crear una nueva identidad para sí mismo. Es casi seguro que “The Falcon and Winter Soldier” terminará con él convirtiéndose en el agente estadounidense de la historia de Marvel Comics, pero el brillo de los colores en su nuevo escudo en la escena post-créditos del episodio 5 demuestra que aún no está listo para hacer eso; Walker todavía piensa que es el “Capitán América”.