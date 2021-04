Desde que “The Falcon and the Winter Soldier” (“Falcon y el Soldado del Invierno” en español) arribó a Disney Plus, el pasado 19 de marzo, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel ha logrado posicionarse como una de las ficciones más vista de la compañía, que en su quinto capítulo nos ha entregado una sorpresa: la aparición de Valentina Allegra de Fontaine, el misterioso personaje de los cómics de Marvel recién introducido en el MCU.

Valentina Allegra de Fontaine, interpretada en la serie de Disney por Julia Louis-Dreyfus, es un personaje que ha trabajado para el espionaje soviético. Ha sido agente de SHIELD (e interés romántico de Nick Fury). Ha sido Madame Hydra. Y también su identidad ha sido suplantada por un Skrull. Por ello, su aparición, aunque muy breve, en “Falcon y el Soldado del Invierno” ha dejado más preguntas que respuestas. Sobre todo, porque la escena del episodio 5 no deja claro si es heroína o villana.

QUIÉN ES VALENTINA ALLEGRA DE FONTAINE

Para conocer los orígenes de Valentina Allegra de Fontaine en Marvel Cómics, nos tenemos que remontar a 1968, cuando Jim Steranko la creó para incluirla en el cómic “Strange Tales #168″. Desde entonces, se ha convertido en uno de esos personajes grises que han dado mucho juego en algunos de los arcos más destacados de la compañía.

La condesa, como también se le conoce, era miembro de la Jet set europea y ciudadana de Italia. Después de que sus padres fueron asesinados por ayudar a un movimiento de resistencia no especificado, ella encontró que su vida no tenía sentido.

En los cómics es hija de unos espías de la organización terrorista rusa Leviatán. Durante la Guerra Fría, la organización le da a su familia una identidad falsa y les trasladan a Italia, haciéndose pasar por miembros de la resistencia local contra la URSS. Cuando sus padres son asesinados, la agencia internacional de espionaje S.H.I.E.L.D. la contactó y entró en un programa de capacitación para convertirse en agente.

Valentina Allegra de Fontaine llegó a ocupar puestos de mando en la agencia, se la terminó considerando como “la directora del brazo femenino de S.H.I.E.L.D.”. Pero la vida de la Condesa tiene más secretos escondidos detrás de la puerta que el Área 51.

En “Secret Warriors” se revela que en realidad era un topo de la Unión Soviética para espiar a S.H.I.E.L.D. Eventualmente, se convertirá en Madame Hydra, asociándose a la infame organización y a Leviatán. En “Secret Invasion” sus pretendientes son el Capitán América y Nick Fury, haciendo que ambos se enfrenten hasta que descubran que en realidad no es Valentina Allegra de Fontaine, sino una skrull infiltrada.

En un momento, la condesa fue la líder de la Fuerza Femme de S.H.I.E.L.D., un cuadro de élite de agentes femeninas. No se ha revelado nada recientemente sobre las actividades de esta organización y, por tanto, se presume que el grupo se disolvió hace años. Eso sí, Valentina Allegra de Fontaine estaba entre el pequeño número de agentes líderes leales a Fury que no fueron asesinados y reemplazados por uno de los seres humanos creados artificialmente llamados Deltites. También estaba entre los agentes de S.H.I.E.L.D. que lucharon contra la toma de posesión de Deltite, que finalmente fue derrotada por Nick Fury y otros agentes.

LA CONDESA EN “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

El personaje de Julia Louis-Dreyfus ha hecho su aparición en la serie de Disney Plus tras el juicio de John F. Walker. Por ahora no se sabe lo que significa la llegada de Valentina Allegra de la Fontaine al Universo Cinematográfico de Marvel, ni a quién debe lealtad. Sin embargo, algunos señalan que podría ser el Agente de poder de Madripur. Será cuestión de tiempo para saber realmente cuáles son sus objetivos en la trama.