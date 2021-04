“Falcon y el Soldado de Invierno” en su final incluye una escena post-creditos que establece el futuro de Sharon Carter como Power Broker, así como una posible película futura de misterio de MCU. Esto es lo que significa para Marvel Cinematic Universe. El episodio final de la última serie de MCU Disney + llevó las múltiples historias de la serie a un punto crítico de manera dramática. Sam Wilson se convirtió oficialmente en Capitán América y trabajó con Bucky Barnes para detener los ataques violentos de Flag-Smashers.

Marvel Studios concluyó la primera temporada de “The Falcon and The Winter Soldier”, que recibió un nuevo título de Capitán América y “The Winter Soldier” en los créditos, con algo de resolución y bromas para el futuro. Sam es generalmente aceptado como el nuevo Capitán América, Bucky hace las paces con cada nombre en su lista, John Walker se convierte en Agente de los Estados Unidos con la ayuda de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, y la historia de Isaiah Bradley se agrega a la exhibición del Capitán América.

También muestra al Baron Zemo encarcelado en The Raft y confirma que Sharon Carter es el Power Broker. De todas estas historias, la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier” sigue a la última. Sin planes oficiales para la segunda temporada, una película de seguimiento o confirmación sobre dónde aparecerán estos personajes a continuación, la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier” podría haber ido en muchas direcciones diferentes.

Marvel Studios finalmente decidió burlarse del futuro de Sharon Carter con la escena y explora cómo obtener el perdón por su papel en “Capitán América: Civil War” que ha estado esperando. Pero, ¿qué sucedió exactamente en la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier” y qué implicaciones tiene para el futuro de MCU, particularmente en términos de una película futura? Aquí hay un desglose de la secuencia posterior a los créditos.

EXPLICACIÓN ESCENA POST- CRÉDITOS “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

1. La llamada de Sharon Carter

Sharon Carter demostró que oculta algo más de lo que se ve a simple vista (Foto: Disney Plus)

Después de que Sharon Carter recibe su perdón total del gobierno de los EE. UU., La escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier” se burla de sus planes con una llamada telefónica. Sharon comienza de inmediato una conversación con un destinatario desconocido y analiza la gran cantidad de recursos a los que pronto tendrá acceso. Ella dice que los super-soldados pueden estar fuera de la mesa en este momento, pero pronto tendrá acceso completo a “secretos del gobierno, prototipos de armas, lo que sea”.

Sharon quiere que la persona de la otra línea comience a buscar compradores para lo que pronto podrá vender y menciona que debería haber algo para todos. El programa no incluye ningún audio del otro lado de esta llamada telefónica, lo que deja un misterio sobre con quién está en contacto Sharon aquí. Entonces, ¿con quién está Sharon al teléfono en la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier”? La explicación más fácil y más probable es uno de sus seguidores o partidarios.

Sharon Carter demostró que estaba del lado del bien al inicio, pero luego de mostraron sus verdaderas intenciones (Foto: Disney Plus)

Sin intercambio de diálogo entre Sharon y la otra persona en la línea, la llamada aparece como si ella estuviera dando órdenes. Como Power Broker, Sharon tiene a varias personas bajo su control y parece estar ordenando a una de ellas que prepare a sus clientes para una próxima guerra de ofertas. En lugar de que Sharon tenga que lidiar con pinturas costosas o recrear súper soldados, está a punto de comenzar a vender artículos e información aún más valiosos en el futuro.

Dado que no hay una respuesta clara sobre a quién llama Sharon, siempre existe la posibilidad de que Marvel Studios revele una conexión más significativa en el futuro. No parece que Valentina Allegra de Fontaine y Sharon Carter estén trabajando juntas, y sería extraño que Marvel demorara en revelar esa relación de trabajo. Si alguien más importante que uno de los secuaces de Power Broker está en la otra línea de la llamada de Sharon, se necesitará un futuro proyecto de MCU para arrojar más luz sobre la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier”.

2. Para quién trabaja Sharon Carter en la fase 4

Sharon Carter trabaja para alguien más al final de la serie (Foto: Disney Plus)

Los nuevos planes de Sharon como Power Broker son posibles gracias a su perdón y la burla de que volverá a trabajar para su empleador anterior. La configuración de Sharon trabajando en su “antigua división” nuevamente plantea una pregunta sobre para quién trabajará exactamente después de la escena posterior a los créditos de “The Falcon y The Winter Soldier”.

Sharon es mejor conocida como ex agente de SHIELD en la MCU, entonces, ¿podría ser esto una señal de que SHIELD todavía existe? La organización de espías no ha sido parte de la MCU desde que colapsó en “Captain America: The Winter Soldier”, a pesar de que los Agentes de SHIELD técnicamente la revivieron varias veces. Aunque la mayoría de los fanáticos creían que SWORD será el reemplazo de SHIELD de MCU en el futuro, existe la posibilidad de que ambas organizaciones puedan existir.

Sharon tiene vínculos profundos con SHIELD en los cómics e incluso se convierte en su directora por un tiempo, por lo que es posible que Marvel Studios la esté enviando por un camino similar ahora. Sin embargo, la reincorporación de Sharon a su antigua división también podría ser una referencia a la CIA. Después de la caída de SHIELD, Sharon inmediatamente comenzó a entrenar para unirse a la CIA y estuvo afiliada a ellos durante “Capitán América: Guerra Civil”. Así fue como la destinaron al Centro Conjunto Contra el Terrorismo.

¿Siempre estuvo trabajando para alguien más o no es la misma Sharon que los fans conocieron? (Foto: Disney Plus)

Dado que este fue su último lugar de trabajo antes de convertirse en fugitiva, aquí también podría terminar Sharon. A diferencia de SHIELD, la CIA siempre ha estado presente en la MCU. Si bien los cómics señalarían que SHIELD es la respuesta al futuro de Sharon, su historia en las películas hace que sea igual de probable que la CIA no sea el lugar donde Sharon se establezca a continuación. También está la cuestión de si Sharon Carter está trabajando para otra persona, incluso cuando era la corredora de poder.

Es posible que haya tenido muchos contactos desde su época como Agente 13, pero el Power Broker tenía un alcance y recursos mucho más allá de alguien que había sido condenado al ostracismo por su gobierno. ¿Podría su patrocinador ser el mismo patrocinador que la Contessa, que tiene un interés personal en sus propios juegos de poder en el MCU? ¿Podría ser este el medio para introducir una nueva amenaza a nivel humano, como una figura parecida a Norman Osborn? Él ha apoyado tanto a los Thunderbolts como al equipo Dark Avengers antes, y eso podría ser una interesante continuación de “The Falcon and The Winter Soldier”.

3. El MCU configura una infiltración repetida de Hydra para una nueva película

Hydra podría ser quien esté detrás de todo esto (Foto: Disney Plus)

No importa para qué organización y empleador anterior Sharon Carter finalmente comience a trabajar, la escena posterior a los créditos de “The Falcon and The Winter Soldier” está configurando una repetición de la infiltración de Hydra ahora. Hydra pasó décadas en secreto inundando las filas de SHIELD con sus leales seguidores esperando el momento adecuado para derribarlo. Estos eventos se desarrollaron en “Captain America: The Winter Soldier” y vieron a Sharon enfrentarse al intento de toma de posesión de Hydra.

En lugar de continuar luchando por la libertad y las agencias gubernamentales estadounidenses, parece que Sharon está sacando una página del libro de jugadas de Hydra al invadir la CIA o un SHIELD revitalizado. Sin embargo, el plan de Sharon no parece girar en torno al desmantelamiento de cualquier organización a la que se una. Todo lo que parece querer es más y mejores recursos para vender a sus diversos clientes.

El MCU podría adoptar múltiples enfoques con esta historia y las consecuencias de la nueva posición de poder de Sharon. Pudimos ver la influencia de Sharon como Power Broker repartida en múltiples proyectos y años, lo que la convierte en una villana importante. Hay amenazas intergalácticas y multiversales masivas en el horizonte, pero MCU todavía necesita una amenaza fundada para sus héroes terrestres. Sharon podría convertirse en eso y proporcionar a los futuros villanos la tecnología, el poder y los recursos necesarios para hacer la vida más difícil a los héroes de la MCU.

Sharon Carter podría estar trabajando para Hydra (Foto: Disney Plus)

Ella podría estar trabajando fácilmente con la Contessa de Julia Louis-Dreyfus para establecer un equipo alternativo a los Vengadores, como los Vengadores Oscuros o los Thunderbolts, desde una posición dentro del gobierno para apoyarse en ellos para obtener respaldo oficial.

¿Quizás Sharon Carter podría convertirse en una figura clave en cualquier equipo de villanos que parezca estar ya establecido, estableciendo un enfrentamiento con los Vengadores recién reformados en “Los Vengadores 5″? También es posible que la última infiltración del gobierno esté destinada a construir una invasión secreta.

La serie Disney + se ocupará de la invasión de Skrulls si se parece a los cómics en los que se basa. Esto no quiere decir que Sharon Carter sea secretamente una Skrull, aunque eso podría explicar aún más sus dramáticos cambios de carácter, pero sus planes de infiltración podrían encajar muy bien en una historia que debería estar impulsada por la paranoia y la desconfianza.

Por ahora, es posible que los fanáticos tengan que esperar a que Marvel Studios anuncie oficialmente lo que sigue para Sharon Carter para tener una idea clara de lo que la escena posterior a los créditos de “The Falcon and The Winter Soldier” realmente significa para el panorama general de la MCU.