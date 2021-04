“Falcon y el soldado de invierno” sigue jugando con sus personajes a medida que la trama se complica, presentando nuevos villanos y nuevos héroes, haciendo que algunos se sientan más comprensivos y otros parezcan verdaderos idiotas. Pero el villano más misterioso de la serie es un verdadero corte profundo de los comics de Marvel.

Si bien no está claro en qué características de MCU se vincularán “The Falcon and the Winter Soldier” a continuación, en el penúltimo capitulo se asentaron las bases para una segunda parte definitiva de algo, ya sea una segunda temporada de Sam Wilson y Bucky Barnes, o una serie derivada que involucra a John Walker, Agente de EE. UU.

Disney + sorprendentemente, pero sin en realidad sin tanta sorpresa, finalmente reveló quién podría ser el Power Broker, y es alguien que no muchos esperaban. Ha sido la persona que ha movido los hilos detrás de escena y ha entrado en los oídos de los Flag Smashers específicamente cuando se trata del suero de superhéroe. La audiencia tenía mayores esperanzas de que fuese una figura más nefasta en el MCU.

Quizá que fuese el general “Thunderbolt” Ross de William Hurt, que tenía su propia agenda para recrear el súper suero en “El Increíble Hulk”, pero, no fue así. Francamente, para muchos no tiene ningún sentido que este personaje sea el Power Broker: ¿Por qué llevaría a Sam, Bucky y Zemo a Nagle, el arquitecto del súper suero en el Episodio 3? ¿Y por qué dejaría que Zemo disparara a Nagle?

¿QUIÉN ES EL POWER BROKER EN “FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO”?

Algunos de la audiencia especulan que Gracias a los subtítulos en la escena de Sharon, que ella no es la Power Broker. (Foto: Disney +)

Escuchamos por primera vez sobre Power Broker en el episodio 2, “The Star Spangled-Man”, cuando los Flag Smashers que están cargando un avión con suministros médicos. Uno de ellos recibe una pista en su teléfono y redoblan sus esfuerzos para salir de allí: los hombres del Power Broker vienen por ellos.

¿Por qué? Debido a que la figura oculta financió la primera reproducción exitosa del suero de súper soldado que le dio a Steve Rogers sus habilidades, los Flag Smashers lo robaron y lo usaron. Lograron escapar en el episodio 2, pero no sin sacrificar a uno de los suyos, que usa su fuerza para frenar la caravana de vehículos negros.

Luego, en el episodio 3, Bucky, Sam y el recién liberado Zemo, en su propia búsqueda para asegurarse de que no haya una explosión de súper soldados, localizaron al científico que hizo el suero para el Power Broker en primer lugar: Wilfred Nagel. Nagel es el típico científico malvado, y explicó que después de trabajar para Hydra, fue contratado por la CIA para recrear el suero de súper soldado usando “muestras de sangre de un sujeto de prueba estadounidense”: Isaiah Bradley.

El Power Broker, es el que contrata personas para realizar delitos y trabajos en todo el mundo. (Foto: Disney +)

Nagel casi lo logró, antes de desaparecer en el Blip. Cuando regresó, ya nadie estaba interesado en su investigación, excepto el Power Broker. Zemo asesinó a Nagel, haciendo indirectamente un gran favor a los Flag Smashers. Sin la capacidad de producir más suero, el Power Broker tendrá que perseguirlos para obtener las últimas dosis.

En un momento durante el episodio, hay una escena en la que Sharon Carter está mirando su colección de arte. Hace una llamada telefónica y habla en francés. Cualquiera con los subtítulos vería que ella comienza a hablar sobre un trato y dice que “puede pagar el doble esta vez”. Los subtítulos revelaron que estaba hablando con Batroc the Leaper, quien apareció en la primera escena de “The Falcon and the Winter Soldier”.

Sharon Carter en conversación con Baltroc. (Foto: Disney +)

Después de la llamada con Sharon, Batroc se encuentra con Karli Morgenthau en un parque poco después. “Cuando llegaste a Madripoor, me recordabas a un joven yo, te acogí, te di una oportunidad y me traicionaste”, le dice Sharon a Karli. “Porque querías controlar el mundo que te lastimaba, pero yo quería cambiarlo. No me interesa el poder ni un imperio. Tengo un sueño más grande “, le dice Karli.

“Regresen y trabajen para mí, todos ustedes, y juntos podemos hacer una diferencia”, responde Sharon. “Solo me quieres, porque quieres recuperar tu músculo. Sin nosotros, los súper soldados, ¿cuánto poder tiene realmente el intermediario de poder? " responde Karli. “Más que tú”, responde Sharon. Y ella tiene razón. Básicamente, esto sugiere que Sharon Carter, la sobrina nieta de Peggy Carter, que se casó con Steve Rogers, pudo haber sido el Power Broker todo el tiempo.

LA TEORÍA DEL POWER BRAKER CONFIRMADA

Realmente es Sharon el Power Broker? (Foto: Disney +)

Según The Inverse, ha habido una teoría masiva de fanáticos de que Sharon Carter era el Power Broker. “Sharon fue reintroducida en la MCU al mismo tiempo que los Flag Smashers comenzaron a hablar sobre el Power Broker que buscaba cobrar una deuda. Todo lo que falta es la confirmación completa de que los dos son lo mismo “, según The Inverse.

De hecho, había mucha evidencia de que ella era la Power Broker. “Si bien no hay una confirmación clara de que ella sea esta poderosa villana, todo parece apuntar a Sharon como una villana”, informa The Inverse. “La enorme colección de arte, sacada directamente de la guarida malvada de un supervillano; la implicación, si no la confirmación absoluta, de que pudo sacar a Batroc de la cárcel; Batroc luego se enamoró de Karli y los Flag Smashers... eso ni siquiera menciona todas las diversas conexiones de Sharon formadas en Madripoor “.

Así que todavía no se sabe oficialmente si el Power Broker es Sharon Carter. Pero los espectadores con ojos de águila de “The Falcon and the Winter Soldier” ahora tienen un caso sólido de que es ella, de hecho, la villana principal del programa.

¿QUIEN ES EL POWER BREAKER EN LOS COMICS?

Curtis Jackson "Power Broker". (Foto: Marvel)

Es un personaje de Marvel Comics que hace mal un negocio vendiendo un tratamiento de superpotencia peligrosa a personas desesperadas. Curtiss Jackson emplea a un científico loco para dar superpoderes a la gente, pero también para inyectarles secretamente sustancias adictivas. Cuando entran en abstinencia, él les dice que es un efecto secundario de sus superpoderes y que tienen que seguir regresando a él y pagando por los “tratamientos”.

Si bien el Power Broker es oscuro, el personaje tiene vínculos con otros aspectos de la historia que cuenta “The Falcon and the Winter Soldier”. Por ejemplo, en los cómics, Power Broker es la forma en que John Walker obtuvo sus superpoderes, lo que le permitió convertirse en Super-Patriot, y más tarde en Capitán América, y luego en Agente de EE. UU.

Muchos esperan ver más en el capítulo final de la primera temporada de "The Falcon and the Winte Soldier" (Foto: Marvel)

La deshonestidad del Power Broker con sus clientes, al someterlos a procedimientos médicos en los que no se inscribieron, recuerda a muchos experimentos y campañas médicas reales y poco éticas. Esos hechos históricos reales inspiraron la creación de Isaiah Bradley, el primer Capitán América Negro, que también apareció en el episodio 2. Y hablando de Bradley, en los cómics, el científico mascota de Power Broker es un tipo llamado Karl Malus.

Pero el tipo de “The Falcon and Winter Soldier” lleva el nombre de un científico loco diferente que intenta recrear la fórmula del súper soldado. Y aunque no hay escasez de personas en el entorno de Marvel Comics, el Dr. Wilfred Nagel fue el científico jefe del programa gubernamental asesino y explotador que le dio a Isaiah Bradley su fuerza. La ciencia poco ética y los súper soldados, desde Bucky hasta Isaiah y el Power Broker, es un tema recurrente para “The Falcon and the Winter Soldier”.