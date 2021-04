“The Falcon and the Winter Soldier” ha continuado las historias de Sam Wilson y Bucky Barnes después de Avengers: Endgame y terminó con el episodio 6 titulado “Un mundo, un pueblo”. El final concluye la mayoría de los puntos de la trama, al tiempo que prepara las cosas para el futuro. En esa línea, los fans de la serie y de Marvel se preguntan si contará con una segunda temporada.

Sobre el final de “Falcon y el Soldado del Invierno” (traducido al español) ve a Sam convertirse en el Capitán América, con el nuevo traje y alas que le regaló Bucky, los Flag-Smashers (los Sin Banderas) derrotados, John Walker asumiendo una nueva identidad y Bucky tratando de enmendar y expiar sus acciones pasadas como el Soldado del Invierno. Tras los eventos del episodio hay muchos hilos pendientes que bien podrían ser contadas en nuevos capítulos.

“FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Marvel tiene muchos nuevas series de MCU que llegarán a Disney Plus, y tal como está, todo lo confirmado es solo para una temporada, al igual que “WandaVision”. Sin embargo, también se ha revelado que algunos programas tendrán segundas temporadas, aunque no se sabe cuáles serán. Además, Kevin Feige ha dicho que se han discutido ideas para la temporada 2 de “The Falcon and the Winter Soldier” y, si bien eso no es garantía que suceda, la serie ha sido un gran éxito en términos de audiencia para el servicio de transmisión, por lo que eso hace más razonable que suceda.

"Falcon y el Soldado del Invierno". Sam Wilson (Anthony Mackie) en su debut como el nuevo Capitán América (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “THE FALCON & THE WINTER SOLDIER” TEMPORADA 2?

Si llega a renovarse, otra gran duda en torno a la serie es la fecha de su lanzamiento. Marvel tiene una lista repleta de próximas series en 2021-22, por lo que dependería de cuándo haya espacio en el programa de producción. Con la primera ola de programas filmando o comenzando la producción en 2021, entonces parece más probable que “The Falcon and the Winter Soldier” no comience a filmar hasta finales de 2021 o probablemente principios de 2022.

Es difícil tener una idea completa de cuánto tiempo duraría la producción de la temporada 2, pues la primera fue interrumpida por el COVID-19, pero unos meses de filmación y luego la postproducción parece una apuesta segura. Es decir, la segunda parte de “Falcon y el Soldado del Invierno” podría tener una fecha de lanzamiento a principios de 2023, quizás en el mismo mes que la temporada 1.

¿Y EL REPARTO DE ACTORES…?

Si “The Falcon and the Winter Soldier” es renovada para una segunda temporada, entonces la mayoría de su elenco probablemente estaría de regreso. Anthony Mackie y Sebastian Stan son en gran medida las estrellas de la serie, sin mencionar los personajes del título, por lo que tendrían que regresar. Ambos actores firmaron previamente contratos a largo plazo para apariciones en películas de MCU, aunque -quizá- los acuerdo con los programas de televisión tengan otros acuerdos. De cualquier manera, sería una sorpresa si no regresaran como Sam y Bucky.

Basado en cómo termina la temporada 1, entonces el elenco de la segunda temporada también tendría que incluir a Wyatt Russell como John Walker, conocido como Agente de EE.UU., Emily VanCamp como Sharon Carter, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine y quizás Daniel Brühl como Baron Zemo.

¿DE QUÉ TRATARÁ “FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO” TEMPORADA 2?

Si bien los Sin Banderas son derrotados, hay muchas configuraciones para la historia de la temporada 2 en el final de la primera entrega. El mayor indicio de esto viene en la escena post-créditos del episodio 6, en la que Sharon Carter es perdonada y se le devuelve el trabajo con el gobierno, solo para revelar en una llamada telefónica que planea derribarlos desde adentro.

No se revela con quién está hablando, pero la implicación es Zemo o, más probablemente, Valentina. Esto bien podría configurar los Thunderbolts o los Dark Avengers para el futuro del MCU, que podría ser la amenaza central con la que Sam y Bucky tienen que lidiar en la segunda temporada. Liderando el camino con eso está John Walker, quien ahora ha adoptado a su agente estadounidense de los cómics. Si bien se alejó de la configuración del villano absoluto, sus diferentes métodos podrían ponerlo en conflicto con Sam y Bucky una vez más.

¿TENDRÁ NUEVO TÍTULO?

El final de “Falcon y el Soldado del Invierno” revela un nuevo título para el programa: “Capitán América y el soldado de invierno”. Esto refleja que Sam Wilson realmente se ha convertido en el Capitán América, una identidad que confirma dentro del episodio en sí, mientras que Bucky, a pesar de su curación, todavía se conoce como el Soldado de Invierno. Por ello, tendría sentido que el título de la segunda temporada cambie.