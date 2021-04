CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Karli Morgenthau y los Flag Smashers toman el lugar donde se desarrolla la reunión del Consejo Global de Repatriación (CRG) al final del anterior episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, en el sexto capítulo, Sam Wilson y Bucky Barnes se unen para hacerle frente y evitar una tragedia mundial.

Mientras Bucky llega al edificio, al igual que Sharon, Sam, ahora vestido con el atuendo completo del Capitán América, sobrevuela el lugar. Cuando los tres se disponen a atacar se dan cuenta que el plan de los Flag Smashers no es estallar el lugar sino sacar a los miembros de la junta de ese lugar.

Utilizando bombas de humo los obligan a salir y subir a los camines policiales, aunque ellos creen que están siendo rescatados, la realidad es que se han convertidos en rehenes con los que Karli planea negociar o asesinarlos para enviar un mensaje.

A pesar de la distracción de la joven, el Soldado del Invierno alcanza a los camiones blindados y se enfrenta a un súper soldado para rescatar a los rehenes. Karli incendia uno de los vehículos para lograr escapar, pero en se momento John Walker grita su nombre y arremete contra ella.

Karli llevó el plan a tal extremo que incluso sus fieles seguidores dudan de ella (Foto: Disney+/ Marvel)

EL NUEVO CAPTAIN AMERICA

Haciendo uso del escudo que alguna vez perteneció a Steve Rogers, Sam logra librarse de un miembro de los Flag Smashers y despliega sus alas para perseguir el helicóptero con los otros rehenes de GRC.

Cuando Wilson nota que una de los rehenes sabe pilotar secretamente se pone en contacto con ella y coordina su ataque para que la mujer pueda tomar el control del helicóptero a tiempo. Una vez que cumple esa misión con éxito va el encuentro de su compañero.

En tanto, llega el momento de la redención de Walker, quien debe elegir entre seguir con su venganza o ayudar a los rehenes. Toma la decisión correcta, pero Karli y los otros súper soldados lo atacan para que deje caer el vehículo. En ese momento, aparece Sam y salva el día, algunos ciudadanos al verlo lo reconocen como Falcon, pero otros finalmente lo llaman el nuevo Capitán América.

Sam Wilson (Anthony Mackie) en su debut como el nuevo Capitán América (Foto: Marvel Studios)

EL FINAL DE KARLI Y LA ‘VERDAD’ SOBRE SHARON CARTER

Gracias a unas bombas de humo Karli y el resto logran escapar, pero la líder de los Flag Smashers es interceptada por Sharon, quien se revela como la Mediadora del poder (Power Broker) y la invita a trabajar para ella una vez más, la joven se niega y aprovecha una distracción para dispararle a la agente doble.

Cuando el nuevo Captain America llega intenta persuadir a Karli de entregarse, pero ella no deja de apuntarle con su arma, Sharon aprovecha el momento para asesinar a la joven rebelde y evitar que le cuente al mundo su verdadera identidad.

Luego de que Walker y Bucky utilizan la app de los Flag Smashers para atrapar al resto del equipo, Sam lleva el cuerpo de Karli ante las autoridades y les pide que reflexionen sobre sus actos y que no solo piensen en ellos al tomar decisiones que afectarán al mundo.

A pesar de estar encerrado en la Balsa, Zemo da la orden para explotar el camión policial que trasladaba a los Flag Smashers. Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louise-Dreyfuss) le da a John Walker un nuevo traje y lo nombra U.S. Agent. Bucky le cuenta a su amigo Yori Nakajima la verdad sobre su hijo. Y Sam lleva a Isaiah Bradley ante una estatua en su honor.

En la escena post-créditos del final de “Falcon y el Soldado del Invierno”, se muestra que Sam le consigue a Sharon Carter el indulto que le prometió en anteriores episodios de la serie de Marvel y Disney Plus, además, le ofrecen un nuevo trabajo. Poco después, la doble agente hace una llamada confirmando que ahora tendrá acceso a información secreta del gobierno y está dispuesta a venderla.