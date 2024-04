¿Sabías que “Family Guy”, también conocida como “Padre de Familia”, fue cancelada en febrero de 2022 en su tercera temporada? La serie animada creada por el director, guionista y cantante Seth MacFarlane es una de las longevas de la televisión estadounidense, ya que se estrenó el 31 de enero de 1999 y el 17 de abril de 2024 estrenó el último episodio de su temporada 22. ¿Por qué fue cancelada? ¿Cómo logró salvarse? ¿Cómo reaccionó su creador? A continuación, te cuento la historia de la cancelación del programa.

Tras su primera emisión en Fox, después del Super Bowl, la comedia de situación para adultos consiguió una media de 12,8 millones de espectadores. En su segundo año, el canal optó por cambiar la serie a la noche del jueves donde competía contra “Frasier”, provocando la caída de su audiencia. Para tratar de remediar el daño, cambiaron el horario del programa en varias oportunidades, pero las cosas solo empeoraron.

A pesar de los números bajos, Fox renovó “Family Guy” para una tercera temporada. Luego de repetir el error de programación al enfrentarla a “Survivor” y “Friends”, volvió a modificar el día y horario de emisión, y finalmente canceló la serie en febrero de 2002, dejando un episodio sin emitir.

Seth MacFarlane le presta su voz a tres de los personajes principales de "Family Guy": Peter, Brian y Stewie Griffin (Foto: 20th Television Animation)

¿CÓMO SE SALVÓ “FAMILY GUY”?

Cartoon Network adquirió los derechos de emisión de “Padre de familia” y la programó en su bloque nocturno Adult Swim, donde se convirtió en un éxito. El DVD de sus primeras temporadas fue el producto televisivo más vendido en ese formato en 2003. Por supuesto, eso llamó la atención de Fox, que decidió resucitar la serie y renovarla para una cuarta temporada

Tras una pausa de tres años, la serie animada estrenó su cuarta entrega en mayo de 2005. Actualmente, cuenta con 22 temporadas y 424 episodios. Además, prepara su entrega número 23.

¿CÓMO REACCIONÓ EL CREADOR DE “PADRE DE FAMILIA” A LA CANCELACIÓN?

“No tenía nada con qué compararlo porque fue el primer programa que lancé y fue aceptado”, explicó MacFarlane a Los Angeles Times. “Pensé: ‘Oh, supongo que esto es normal’. Lo cual ciertamente no fue así. Cuando me cancelaron, pensé: ‘Está bien, supongo que esto también es normal’. Pero no fue como si te estuvieran echando a la calle. Fue, todavía queremos hacer negocios contigo. Mi contrato [con 20th Television Animation] nunca expiró durante esos dos años. Cuando estuvo a punto de expirar retomaron el programa de nuevo, así que yo era como el Sr. Magoo conduciendo ese cacharro. ¿Todos entienden esa referencia?”

Además, admitió que aún no ve ninguna razón para terminar “Padre de familia”: “En este punto, no veo una buena razón para detenerse. A la gente todavía le encanta. Hace feliz a la gente y financia algunas buenas causas. Es una gran cantidad de dinero sobrante que puedes donar a Rainforest Trust y aún puedes salir a cenar esa noche”.