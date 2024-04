CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la franquicia de videojuegos de rol del mismo nombre creada por Black Isle Studios, “Fallout” es una serie de Amazon Prime Video ambientada principalmente en 2296, en un futuro postapocalíptico donde los ciudadanos deben vivir en búnkeres subterráneos para protegerse de la radiación, los mutantes y los bandidos tras la aniquilación nuclear. La ficción creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner sigue a Lucy MacLean (Ella Purnell), una habitante de la bóveda creada por Vault-Tec que sale a la superficie para completar una misión. ¿Qué pasó en el último capítulo? A continuación, te cuento los principales eventos del episodio final.

La serie de ocho capítulos también se centra en los recuerdos y la búsqueda de The Ghoul / Cooper Howard (Walton Goggins), un pistolero que sobrevive en el páramo como cazarrecompensas. Así como a Maximus (Aaron Moten), un joven soldado que oculta su trágico pasado mientras sirve en una facción militarista llamada Brotherhood of Steel (Hermandad del Acero).

Lee Moldaver (Sarita Choudhury), la líder de una facción de los remanentes de la República de Nueva California, también es parte de la historia central de “Fallout”, al igual que Hank (Kyle MacLachlan), el padre de Lucy y supervisor de la Bóveda 33 que fue secuestrado por Moldaver. Para rescatarlo, Lucy debe entregar la cabeza de Siggi Wilzig (Michael Emerson), que contiene un reactor de fusión fría. Pero no son lo únicos que los buscan, la Hermandad también está detrás del valioso artefacto.

Lucy MacLean (Ella Purnell) trata de rescatar a su padre Hank en la primera temporada de "Fallout" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FALLOUT”?

El último capítulo de “Fallout” empieza con Maximus entregando otra cabeza a su líder, quien decide asesinarlo como castigo. Dane (Xelia Mendes-Jones) interviene confesando que fue él quien se cortó la pierna por miedo y consiguen que le perdonen la vida a Max. En tanto, Lucy entrega el reactor a Moldaver, quien promete liberar a Hank después de compartir con la joven su verdadera historia.

¿Cuál es el secreto de Hank?

Moldaver revela que Hank existe desde antes del apocalipsis nuclear. Además, señala que la madre de Lucy escapó del refugio 33 con sus dos hijos y llegó a Shady Sands, donde finalmente encontró el paraíso que le prometieron. Sin embargo, Hank la encontró, le arrebató a los pequeños y demostró ser un empleado incondicional de Vault-Tec: arrojó una bomba nuclear en Shady Sands, a pesar de que su esposo seguía en ese lugar.

Lucy queda muy afectada por las revelaciones, pero recupera el control de sus emociones para preguntar por su madre y comprender que se convirtió en un Ghoul. Mientras Hank insiste en que son mentiras y trata de recuperar la confianza de su hija, Lucy se queda de pie procesando toda la información y resolviendo qué hacer con su padre.

El verdadero objetivo de Vault-Tec

En uno de los flashbacks de la vida de Cooper en 2077, el famoso actor de Hollywood sigue a su esposa Barb Howard (Frances Turner) hasta el trabajo y escucha una reunión de los ejecutivos de Vault-Tec en la que hablan sobre cómo un posible tratado de paz haría obsoletos sus cientos de refugios nucleares. Para garantizar su éxito, deciden lanzar sus propias armas nucleares y así, iniciar la guerra.

Barb Howard también hace tratos secretos con compañías como Westec para entregarle el control de varias bóvedas que les permitan realizar sus propios experimentos. Todo con la finalidad de determinar cuál de ellas estaba mejor posicionada para lidiar con la posguerra.

Norm MacLean (Moises Arias) descubre el Refugio 31 y 32 en la serie "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FALLOUT”?

¿Qué son los Refugios 31 y 32?

Por su parte, Norm MacLean (Moises Arias) descubre que el Refugio 33 es parte de un trío de Bóvedas interconectadas junto con el Refugio 32 y el Refugio 31. En este último se encuentran los empleados más fieles de Vault-Tec del año 2077 que fueron criopreservados para garantizar que pudieran despertar en el futuro y tomar el control una vez que termine la guerra. Por lo tanto, los Refugios 32 y 33 son “grupos de reproducción”, que junto a los empleados leales de Vault-Tec producirán descendientes alineados la empresa.

Luego de leer los nombres de Betty Pearson y Stephanie Harper, Norm trata de salir de la bóveda, pero Cerebrobot se lo impide porque no puede compartir la información que ahora posee con el resto de los habitantes del Refugio. ¿Cuándo podrá salir? Cuando la guerra termine y se pueda iniciar con la reproducción. Por lo tanto, robomente le sugiere usar la cápsula de su padre para mantenerse con vida mientras espera.

¿Qué pasó con Lucy y su padre?

Moldaver explica que la fusión fría es energía ilimitada que le permitirá construir su propio mundo, pero necesita el código que posee Hank. Lucy le suplica a su padre entregar y este lo hace. Moldaver activa el dispositivo y se dispone a probarlo, sin embargo, una ataque de la Hermandad la detiene y obliga a luchar.

Mientras empieza la guerra vuelve a empezar, Hank trata de justificar su decisión, pero Lucy se niega a escucharlo. Maximus llega justo a tiempo para ayudar a la protagonista de “Fallout”, lo que Hank aprovecha para recuperar su libertad. Cuando Lucy le cuenta que su padre es responsable de la destrucción de Shady Sands, Max lo confronta, pero Hank tiene puesto el traje y lo deja inconsciente.

Hank trata de llevarse a su hija por la fuerza, pero The Ghoul / Cooper Howard aparece y le dispara cerca del rostro. Tras revelar que Henry era el asistente de su esposa Barb, pregunta por el paradero de su familia, pero Hank simplemente escapa con rumbo desconocido. Al final de la primera temporada de la serie de Amazon Prime Video, se revela que Hank llegó a lo que podría ser un refugio seguro para los empleados de Vault-Tec, que no es otro que New Vegas.

En tanto, Lucy acepta acompañar a The Ghoul mientras persigue a Hank. Maximus ve morir a Moldaver, quien activa el reactor de fusión fría. Cuando Dane llega al lugar les hace creer a todos que Max mató a la líder de ese lugar y lo declara un guerrero. ¿Qué hará la Hermandad con energía ilimitada? ¿Norm seguirá el consejo de robomente? ¿Lucy volverá a enfrentar a su padre? ¿Qué otros secretos esconde Vault-Tec?

The Ghoul (Walton Goggins) persigue a Hank, en compañía de Lucy, al final de la serie "Fallout" (Foto: Amazon Prime Video)