Tras el épico final de la temporada 2 de “Invincible” (en español: “Invencible”), más de un fan de la serie de Amazon Prime Video se pregunta si habrá una tercera entrega de la producción. Y, para alegría de todos los que disfrutamos del show animado, la continuación de la historia ha sido confirmada. Así, ¿te gustaría saber de qué tratarán los nuevos episodios? ¿Qué actores regresan al elenco de voz? ¿O cuándo podrían llegar estos episodios a las pantallas? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer al respecto.

Vale precisar que la producción de la temporada 3 de “Invincible” fue anunciada mientras se transmitía la primera entrega de la serie, exactamente en abril del 2021.

En aquel momento, Amazon Prime Video le dio luz verde a dos temporadas adicionales del programa, lo que garantizaba su continuación hasta -mínimo- la season 3.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “INVINCIBLE”?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de estreno oficial de “Invincible” - Temporada 3. No obstante, Steven Yeun (la voz de Mark Grayson) le contó a Collider -en marzo del 2024- que el equipo ya estaba trabajando arduamente en los nuevos episodios.

Por si fuera poco, Robert Kirkman (autor de los cómics originales) le dijo a Variety que las voces de la tercera entrega ya se han grabado, por lo que la espera para su estreno será muchísimo más corta, en comparación con el intervalo entre las temporadas 1 y 2.

En ese sentido, explicó que el objetivo era que las nuevas temporadas estén disponibles para un lanzamiento anual: “Puede ser cada 18 meses o 16 meses o 13 meses o cada 12 meses. Todavía estamos tratando de averiguarlo”, manifestó.

Entonces, se presume que la season 3 llegue entre finales del 2024 o en algún momento del 2025.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “INVINCIBLE”?

Tanto Steven Yeun como J.K. Simmons han confirmado en diversas apariciones públicas que retornarán en la tercera temporada de “Invincible” como Mark Grayson y Nolan, respectivamente.

Asimismo, al no haber un listado oficial, se especula que varios intérpretes del elenco principal retomarán sus papeles en la temporada 3. A continuación, te presento algunos de los nombres más importantes.

Sandra Oh como Debbie

Zazie Beetz como Amber

Gillian Jacobs como Atom Eve

Walton Goggins como Cecil

Jason Mantzoukas como Rex Splode

Ross Marquant como Immortal

Khary Payton como Black Samson

Cabe resaltar que Robert Kirkman le dijo a Variety: “Hay tantos actores en la tercera temporada que no están en la segunda que me aterroriza hablar de ellos en las entrevistas (...) Hay gente que estaba en la primera temporada cuyos personajes no aparecen en la segunda, pero sí en la tercera”. ¡Así que seguro tendremos más de una sorpresa!

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “INVINCIBLE”?

Como aún no existe una sinopsis oficial de la temporada 3 de “Invincible”, se presume que el programa respete la trama de los cómics originales hasta cierto punto... dado que Kirkman le explicó a CBR que la serie podría tomar otra dirección en cualquier momento.

“Hay algunas historias que he mencionado en el pasado que planeé y no pude incluir en los cómics. No quiero hacer spoilers, pero es posible que en futuras temporadas haya episodios totalmente originales y escritos por mí. Así que el potencial para eso es muy emocionante para mí”, señaló el creativo.

Además, se espera que la producción profundice más en el crecimiento de Mark Grayson, su lucha por defender la Tierra y, por supuesto, en el arco de Nolan. ¿Será que veremos su redención?

Atom Eve y Mark Grayson son dos personajes claves de la serie animada "Invincible". ¿Estarán juntos en la temporada 3? (Foto: Amazon Studios)