Si eres fan de “Invincible” (en español: “Invencible”), seguro ya disfrutaste del emocionante final de la temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video. Así, mientras esperamos la tercera entrega del show animado, quizá te gustaría explorar más a fondo aquel último episodio. Por ello, en esta nota, decidí hacer un repaso por los cameos y guiños a otras franquicias que pudimos ver en el cierre de la season 2. Desde Spider-man, pasando por Batman y “Fortnite”... hasta llegar a “The Walking Dead”. ¿Los identificaste todos?

Vale precisar que el último episodio de la temporada 2 de “Invincible” se titula ‘I Thought You Were Stronger’ (’Creí que eras más fuerte’), está dirigido por Tanner Johnson y escrito por Robert Kirkman.

El capítulo se estrenó el pasado 4 de abril del 2024 y tiene una duración de 54 minutos, centrándose en un viejo enemigo que amenaza con destruir todo lo que Mark considera valioso.

Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de “Invencible”:

LOS CAMEOS EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “INVINCIBLE”

Como sabemos, durante la primera parte del episodio, Angstrom Levy envía a Mark a través de un viaje interdimensional. De esta manera, nuestro protagonista llega a varios universos alternativos que nos ofrecen curiosos cameos.

1. Spider-Man

Sin dudas, uno de los guiños más llamativos fue el de Agent Spider, un superhéroe que pelea contra un villano con tentáculos llamado Omnipotus. Algo que, evidentemente, hace una divertida referencia a Spider-Man y al Doctor Octopus de Marvel.

Por si fuera poco, el actor que le da voz al personaje arácnido de “Invincible” es ni más ni menos que Josh Keaton, quien previamente interpretó al Hombre Araña en programas como “The Spectacular Spider-Man”.

En "Invincible", Agent Spider es un superhéroe que pelea contra un villano con tentáculos llamado Omnipotus (Foto: Amazon Studios)

2. Batman

En otra escena, Mark conversa con un superhéroe con capa que hace una clara referencia a Batman, la icónica figura de DC.

Y, por si quedaba alguna duda sobre su identidad, Grayson le dice: “Pero eres un hombre vestido de murciélago y te llamas... O sea, ¿no te parece demasiado obvio?”. Sí, por supuesto que es el “Hombre Murciélago”.

Sin embargo, aparentemente para evitar algún problema legal o simplemente para sumarse a la broma, el creador Robert Kirkman descartó que se tratara de “El Caballero de la noche” en una entrevista para Variety.

“Esa no es Ciudad Gótica. Ese no es Batman. Mark se refiere a un personaje de murciélago completamente diferente. Si el público infiere algo de ello, no tengo control sobre eso. El público puede tomar lo que quiera, pero nunca fue nuestra intención implicar algo remotamente cercano al personaje de Batman”, señaló.

En el final de la temporada 2 de "Invincible", Mark conversa con un superhéroe con capa que hace una clara referencia a Batman (Foto: Amazon Studios)

3. “The Walking Dead”

Y si de un homenaje a Kirkman se trata, el episodio nos regala un importante guiño a “The Walking Dead”, franquicia también creada por la mente maestra detrás de “Invincible”.

Resulta que Mark llega a una dimensión repleta de zombis, quienes están en busca de “carne”. Entonces, quizá el chico tuvo que defenderse al estilo Rick Grimes (o simplemente voló para escapar de la horda).

No obstante, Robert Kirkman también “negó” las similitudes ante Variety: “Estos zombis que están en la serie ‘Invincible’ están hablando. No tienen nada que hacer - son completamente diferentes. No, ninguna referencia en absoluto. ¡No son las respuestas que estás buscando!”.

En el octavo episodio de "Invincible 2", Mark llega a una dimensión repleta de zombis (Foto: Amazon Studios)

4. “Fortnite”

Finalmente, en un momento clave del capítulo, Mark reaparece en escena con un arma del popular videojuego “Fortnite”. Fuera de bromas, Kirkman confirmó que este ‘crossover’ nació de una colaboración con Epic Games y que, en realidad, se trata del rifle de francotirador modelo Dragon’s Breath.

“Todo eso fue referenciado y aprobado (...) Tal vez Angstrom lo envió allí y todo en el juego es canon y sale con un arma. Parecía un ‘Easter egg’ divertido y oficial que podíamos hacer”, le explicó a Variety.

Mark se luce en una escena de "Invincible" con un arma del popular videojuego “Fortnite” (Foto: Amazon Studios)