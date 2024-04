Para alegría de todos los seguidores de “Invincible” (en español: “Invencible”), el último episodio de la temporada 2 de la serie animada ya está disponible en Amazon Prime Video. Así, miles de fans alrededor del mundo pudimos disfrutar de la épica batalla entre Mark y Angstrom Levy, el viejo enemigo que amenazaba con destruir todo lo que nuestro protagonista consideraba valioso. Sin embargo, tras ver el capítulo, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en esta nota, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que, a lo largo de la season 2 de la producción, vimos a Mark intentar reconstruir su vida tras la devastadora traición de su padre.

En ese sentido, ante la presencia de amenazas apocalípticas, el chico encontró nuevos aliados y se enfrentó a su miedo más grande: la posibilidad de convertirse en su progenitor.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Invincible” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INVINCIBLE” - TEMPORADA 2?

ATENCIÓN SPOILERS. Durante el episodio 8 de “Invencible 2”, titulado ‘I Thought You Were Stronger’ o ‘Creí que eras más fuerte’, vimos a Mark enfrentándose a Angstrom Levy, quien está en busca de venganza.

Lo cierto es que, además de echarle la culpa al hijo de Nolan por su aterradora apariencia, el villano tiene visiones de dimensiones alternativas, donde es testigo de la crueldad de las otras versiones de Mark, quienes no dudan en dañar a los seres queridos de Angstrom. Así, envía al muchacho a lo largo de un viaje interdimensional para torturarlo.

Entonces, Debbie confronta al enemigo de su hijo, afirmando que crio al chico que desafió a su padre y salvó al planeta: “Das a entender que este es el único mundo donde Mark es bueno y tú eres el malo. ¡Claro! Por eso estás tan enojado. ¡Porque tú resultaste malvado aquí y Mark por fin es el héroe!”, le dice con seguridad.

Frente a esto, Angstrom Levy ataca a la mujer, golpeándole el rostro y rompiéndole el brazo, ante el terror del pequeño Oliver.

A su regreso, Mark encuentra a su madre agredida y ensangrentada, por lo que se va en contra de Angstrom, recorriendo diversas dimensiones y, finalmente, matándolo a golpes... dándose un baño de sangre en el camino.

Completamente angustiado por lo que acaba de pasar, nuestro protagonista cree que podría estar convirtiéndose en un tirano como su padre. Además, se da cuenta de que está abandonado en una dimensión desconocida.

Afortunadamente, no pasa mucho tiempo para que la versión futura de los Guardianes de la Tierra de su propia dimensión lo salven y lo envíen a su hogar.

Ellos le advierten que demoraron 20 años en encontrarlo -tiempo en el que estuvo desaparecido- y, por si fuera poco, revelan que su planeta no pudo recuperarse ante su ausencia... pero no quisieron decir más para evitar alterar el flujo temporal.

Sin embargo, antes de que Mark se marche, la Eve del futuro lo detiene y le confiesa sus sentimientos: “Te amo, Mark. Desde hace mucho tiempo. Quedé devastada cuando desapareciste. Debí... Debí habértelo dicho (...) Dile que la amas (refiriéndose a su versión pasada). O dile que no la amas. Pero dile algo. Dile algo, así puede seguir con su vida”, afirma con emoción.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INVINCIBLE” - TEMPORADA 2?

Mark regresa a su dimensión, poco tiempo después del ataque de Angstrom Levy. Entonces, va a ver a su madre, observa de lejos a Amber y es testigo de la reconstrucción de su casa. Asimismo, admite -entre lágrimas- que no continuará con la universidad, pues quiere aprender a controlarse por el bien de todos.

Más tarde, el chico se reúne con Eve, pero no se anima a reconocer los sentimientos que tiene por ella. No obstante, la superheroína lo reconforta y le dice: “Si necesitas un hombro, tengo dos (...) Lo siento, Mark. No es justo. No te mereces esto”.

¿Qué pasó con los otros personajes?

Resulta que Inmortal descubre que la Kate original está viva y escondida, así que se reúne con ella y se muestran felices de poder estar juntos. Por otro lado, Amanda y Rudy conversan sobre su relación, fijando una nueva cita entre ambos.

Y, como si no existieran suficientes problemas, un par de arqueólogas encuentran la tumba de Ka-Hor, quien había aparecido brevemente en la primera temporada de “Invincible”.

Allen, por su parte, es enviado a la prisión viltrumita en la que se encuentra Nolan Grayson y le propone a Omni-Man unirse a su lucha, ya que cree que ahora están en el mismo bando, dado que se rebeló contra el imperio Viltrumita.

El padre de Mark, entonces, revela su culpabilidad por sus acciones y admite que echa de menos a su esposa.

“Ya no soy viltrumita. Es la verdad. Me avergüenzo y arrepiento de mis actos. Veo el sufrimiento de los indefensos. Me molesta. Muchísimo (...) Lo que hice en la Tierra... El dolor y la destrucción que causé fue incalculable. Lo que le hice a la gente... Lo que le hice a mi hijo (...) Merezco morir. Aún así... Creo que extraño a mi esposa”, puntualiza en las últimas líneas de diálogo del episodio.

¿Será el momento de ver el arco de redención del que parecía ser el gran villano de la historia? Pues, eso y más podremos descubrirlo en la temporada 3 de la serie de Amazon Prime Video.

En el último episodio de la temporada 2 de la serie "Invincible", Nolan se muestra arrepentido de todo lo que hizo en la Tierra. Además, admite que extraña a su esposa (Foto: Amazon Studios)