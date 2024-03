Una aventura en secreto que se descubre y destruye un matrimonio marcan el inicio de “The Baxters”, serie de Amazon Prime Video que se basa las novelas más vendidas de Karen Kingsbury. En la primera temporada del drama familiar protagonizado por Roma Downey y Ted McGinley, Kari, la hija de Elizabeth y John, se entera de que su esposo tiene una amante, pero encuentra consuelo en su fe y en sus seres queridos. A continuación, te comparto la lista de actores y personajes que conforman el elenco de la ficción dirigida por Tony Mitchell, Alex Zamm y Rachel Feldman.

“Desde el día en que Roma Downey me pidió bendición para convertir la serie literaria de la familia Baxter en un programa televisivo, he soñado que podría encontrar un hogar en Prime Video”, contó Kingsbury a Variety. “Muchos millones de lectores estarán encantados con esta noticia. Es un sueño hecho realidad.”

“The Baxters”, escrita por Marilyn Fu, Justin D James, Karen Kingsbury, Dushant Kirpalani, Olumide Odebunmi, Jessie Rosen, Mindy Stern y Christina de Leon, también cuenta con las actuaciones de Masey McLain, Josh Plasse, Cassidy Gifford, Reilly Anspaugh y Emily Peterson. Mientras que Kathie Lee Gifford, Jake Allyn, Damien Leake y Orel De La Mota son las estrellas invitadas.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BAXTERS”

1. Josh Plasse como Luke Baxter

Josh Plasse, que apareció en “Happily Never After”, “Feud”, “Criminal Minds”, “Runaways”, “Grey’s Anatomy”, “American Horror Story”, “iCarly” y “All the Queen’s Men”, interpreta a Luke, que en la primera entrega, invita a Reagan a la casa de la familia Baxter para disfrutar un día en la piscina y más tarde, planea una recaudación de fondos en la iglesia.

Luke Baxter (Josh Plasse) jugando fútbol americano junto a su familia en la serie "The Baxters" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Ali Cobrin como Kari Baxter Jacobs

Ali Cobrin, que participó en películas como “The Hole”, “American Reunion”, “Neighbors”, “Girl House”, “A Beautiful Now” y “The Iron Orchard”, asume el rol de Kari Baxter Jacobs, quien tras descubrir que su esposo Tim tiene una amante, se reencuentra con su primer amor, Ryan.

Kari Baxter Jacobs (Ali Cobrin) se refugia en la fe tras el engaño de su esposo en la serie "The Baxters" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Masey McLain como Ashley Baxter

Masey McLain, que debutó actoralmente en la serie “‘Reed Between the Lines” y ganó notoriedad por su papel de Rachel Joy Scott en la película “I’m Not Ashamed”, da vida a Ashley Baxter, quien tiene un encuentro inesperado con alguien que le gustaba en la escuela secundaria.

Ashley Baxter (Masey McLain) rodeada de su familia en la serie "The Baxters" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Ted McGinley como John Baxter

Ted McGinley, conocido por sus papeles como Jefferson D’Arcy en la serie “Married... with Children” y como Charley Shanowski en la comedia de ABC “Hope & Faith”, interpreta a John en “The Baxters”. Se trata del patriarca de la familia que en la primera entrega, comparte un profundo mensaje de esperanza para Elizabeth y su familia.

John Baxter (Ted McGinley) consolando a su hija Kari en la serie "The Baxters" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Roma Downey como Elizabeth Baxter

Roma Downey, que fue parte de producciones de “The Last Word”, “Fucking Monkey”, “At Jesus’ Side”, “Son of God”, “The Sons of Mistletoe”, “Monday After the Miracle”, “Touched by an Angel”, “The Survivors Club” y “Keeping Up with the Randalls”, asume el papel de Elizabeth, la matriarca de la familia Baxter.

Elizabeth Baxter (Roma Downey) hablando con su esposo John en la primera temporada de la serie "The Baxters" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Baxters”:

Jake Allyn como Ryan Taylor

Cassidy Gifford como Reagan Decker

Reilly Anspaugh como Erin Baxter

Orel De La Mota como Landon Blake

Emily Peterson como Brooke Baxter-West

Jake Ferree como Sam Hogan

Jaclyn Chantel como Erika

Loren Escandon como el Pastor Mariana Velasquez

Asher Morrissette como Cole Baxter

Alexa Sutherland como Lori Callahan

Damien Leake como el Pastor Mark

Doug Hurley como Peter West

Betsy Moore como Belinda

¿DE QUÉ TRATA “THE BAXTERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “’The Baxters’ es un fascinante drama familiar que sigue a Elizabeth y John Baxter y sus cinco hijos adultos. La primera temporada de The Baxters se centra en Kari, la hija de Elizabeth y John, quien descubre la impactante verdad de que su esposo, el profesor Tim, ha estado teniendo una aventura secreta con una de sus estudiantes universitarias.

Mientras su relación se pone a prueba, Kari debe buscar consuelo en su fe y en su familia para descubrir si el amor es realmente una elección y si su matrimonio puede redimirse. En este viaje profundamente conmovedor basado en la fe, los Baxter deben unirse como familia para superar los desafíos de la vida.”

¿CÓMO VER “THE BAXTERS”?

La primera temporada de “The Baxters” está disponible en Amazon Prime Video desde el 28 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver los diez episodios solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.