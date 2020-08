Algunas estrellas de la música , el cine o la televisión comenzaron su carrera artística desde que eran unos niños. Para llegar a la cima del éxito del que hoy gozan tuvieron que trabajar desde su infancia y, gracias a su esfuerzo y talento, han construido una impecable trayectoria.

Trabajar desde pequeños no es tarea fácil, por lo que los padres de algunas celebridades los apoyaron manejando sus carreras. Britney Spears , Macaulay Culkin y Luis Miguel son algunos de los artistas que sufrieron explotación, malos tratos o tuvieron una mala relación con sus padres.

A continuación, te mostramos una lista de Univisión que muestra a los artistas que tuvieron a sus padres como representantes pero decidieron cortar lazos laborales con ellos por diferentes motivos.

FAMOSOS QUE DESPIDIERON A SUS PADRES COMO REPRESENTANTES

BRITNEY SPEARS

Britney Spears es una de las estrellas más importantes de la música. La cantante ha trabajado desde pequeña y ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera convirtiéndose en “La Princesa del pop”. Su caso es conocido por la difícil relación que tiene con sus padres, Jamie y Lynne Spears.

Como se sabe, Britney Spears ha vivido bajo la tutela de su padre desde hace más de una década ¿por qué? Esto ocurrió cuando la cantante de "Baby One More Time" sufrió una crisis de salud mental hace unos años. Desde entonces su padre toma las decisiones obre su carrera, dinero y prácticamente cualquier otro aspecto de su vida personal.

Esta situación ha provocado que sus fans y otras personalidades del medio artístico se pronuncien cada vez más fuerte el movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney) que busca ayudar a la Princesa del Pop a liberarse del control legal de su progenitor. Sin embargo, recientemente la justicia de Estados Unidos determinó que la artista seguirá bajo tutela legal hasta febrero de 2021.

Britney Spear seguirá bajo tutela legal hasta febrero de 2021 (Foto: Britney Spear/ Instagram)

MACAULAY CULKIN

Macaulay Culkin sufrió explotación por parte de su padre, quién administró su dinero cuando él era un niño. El actor alcanzó la fama mundial gracias a las películas ‘Home alone’ 1 y 2, convirtiéndose en uno de los niños más codiciados de Hollywood.

A pesar de que tenía un futuro prometedor, Macaulay Culkin decidió retirarse de la actuación a los 14 años al poseer una fortuna de 53 millones de dólares ¿La razón? la explotación y abusos que vivía a diario de parte de su papá Kit Culkin, quién lucró con su talento.

"Mi padre era un hombre abusivo, no tanto de forma física, sino mental. Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba", contó para la revista Time.

A los 15 años, el famoso actor se independizó, contrató un abogado y consiguió que un juez prohibiera que sus progenitores tuvieran acceso a su fortuna. Desde entonces el actor no habla con su padre, según reportó el diario El País.

Macaulay Culkin alcanzó la fama mundial gracias a las películas 'Home alone' 1 y 2 (Foto: Macaulay Culkin/ Instagram)

LUIS MIGUEL

A los 11 años, Luis Miguel comenzó su carrera como cantante gracias a que su padre Luisito Rey notó sus cualidades vocales. El español obligó al artista a cantar cuando apenas era un niño en bares y sitios para adultos, le robó dinero, lo obligaba a filmar películas y comerciales sin descanso, entre otras lamentables acciones.

"Desde su mismo nacimiento y el pesado ambiente en el que se crió, donde había alcohol, drogas y promiscuidad", narra el biógrafo Javier León en el libro 'Luis Miguel la historia'.

Después de que 'El Sol de México' rompió la relación con su padre, Hugo López se convirtió en su representante y confidente.

Después de que 'El Sol de México' rompió la relación con su padre, Hugo López se convirtió en su representante y confidente (Foto: Luis Miguel/ Instagram)

SELENA GÓMEZ

Selena Gómez es una de las artistas más queridas del momento. Comenzó su carrera en la actuación en el programa infantil ‘Barney y sus amigos’, además participó en diversas películas. La fama le llegó cuando protagonizó la serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place” (‘Wizards of Waverly Place’).

Su madre Mandy Teefey y su esposo Brian Teefey eran los representantes de la actriz. Sin embargo, en 2014 Selena Gómez decidió despedir a sus padres y buscó a un agente "profesional experimentado" para manejar su carrera, según reportó TMZ. Esto provocó tensión entre madre e hija, pero en su momento hicieron las pases.

Selena Gómez alcanzó la fama cuando protagonizó la serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place” (Foto: Selena Gómez/ Instagram)

BELINDA

Belinda saltó a la fama desde pequeña al protagonizar exitosas novelas infantiles. Sus padres administraron su dinero desde entonces, sin embargo en 2009 la estrella decidió romper los lazos laborales con sus padres Belinda Schull e Ignacio Peregrin.

Desde entonces, Danna Vázquez es la encargada de representar a la artista en México. En su momento, la publirrelacionista declaró que la actriz mantenía una excelente relación con sus progenitores.

“Están juntos, viven en la misma casa, sus papás viajan con ella. Estos son chismes de una gente que se quiere colgar de la situación”, contó a W Radio.

Belinda saltó a la fama desde pequeña al protagonizar exitosas novelas infantiles (Foto: Belinda/ Instagram)

