Aunque parezca increíble, antes de alcanzar el éxito, varios famosos tuvieron que demostrar una y otra vez que habían nacido para triunfar en el mundo de la música, interpretación y animación.

Y a pesar de que fueron muy perseverantes, sin duda alguna, su talento los ayudó a brillar y alcanzar la cima, en la cual se mantienen, pese a que algunos partieron hace varios años.

A continuación, una lista de celebridades que sufrieron el rechazo al inicio de sus carreras, pero que gracias a su constancia convencieron a todos.

1. SELENA QUINTANILLA

La artista nació el 16 de abril de 1971 y murió a los 23 años el 31 de marzo de 1995 tras ser asesinada (Foto: Selena Quintanilla)

Pese a que Selena Quintanilla fue nombrada “la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de 1990″ por la revista Billboard, así como ser la única artista femenina en haber tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200, ella no la tuvo nada fácil en sus inicios.

En la década de los 80, la intérprete de “Amor prohibido” fue duramente criticada y rechazada varias veces por presentarse cantando música tejana, un género que en aquella época era dominado por los hombres.

Contra todo pronóstico, la popularidad de la artista creció después de ganar el Tejano Music Awards a la mejor vocalista femenina en 1987. Después firmó un contrato con EMI pocos años más tarde y su fama siguió creciendo a principios de 1990, especialmente en los países hispanos. A pesar de que murió el 31 de marzo de 1995, su legado sigue vigente.

2. MADONNA

Madonna haciendo gestos durante una sesión de fotos en una conferencia de prensa para promocionar su nuevo álbum 'Confessions On A Dance Floor' en Tokio, el 7 de diciembre de 2005 en su visita a Japón (Foto: Kazuhiro Nogi / AFP)

Aunque Madonna estableció el récord mundial como “la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos”, incluido en el Libro Guinness de los récords, por haber vendido más de 300 millones de producciones musicales, no todo ha sido color de rosa para ella.

Y es que para alcanzar el éxito del que goza hoy en día, tuvo que lucharla desde muy joven. Cuando tenía 20 años decidió abandonar la universidad y mudarse a Nueva York para despegar su carrera como bailarina profesional, pero como no contaba con los recursos necesarios, tuvo que trabajar en un Dukin’ Donuts en Times Square, empleo en el que no duró ni un día al rociar accidentalmente gelatina a los clientes.

Tras ello laboró como bailarina sustituta para otros artistas y una noche, mientras regresaba de un ensayo, fue arrastrada hasta un callejón por un par de hombres que la obligaron a realizar una felación, episodio que jamás olvidó. Siguió con lo suyo, el baile, y tras integrar un par de bandas, logra impresionar al DJ y productor Mark Kamins, quien arregló un encuentro entre Madonna y Seymour Stein, fundador de la discográfica Sire Records. Desde ahí comienza una carrera llena de éxitos.

3. ELVIS PRESLEY

Elvis Presley muestra su insignia de sargento el 14 de febrero de 1960 en Friedberg, Alemania, durante su servicio militar (Foto: AFP)

A pesar de que Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses e íconos culturales más populares del siglo XX, sus inicios en la industria no fueron nada alentadoras, pues por poco lo llevan a dejar el mundo musical.

Cuando “El Rey del Rock and Roll” tenía 18 años y estaba comenzando su carrera de la mano de Sun Records, al día siguiente de una presentación en Nashville, el encargado de la sala de espectáculos, donde había hecho su show, le recomendó dejar la música. Y es que para esta persona, él no era malo, pero no encajaba.

Comentario al que hizo oídos sordos, llegando a convertirse en una de las figuras más importantes del mundo; y no era para menos, pues al tener una voz versátil y cantar diversos géneros como el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues, se ganó el cariño y admiración del público. Fue nominado a 14 premios Grammy, de los cuales ganó tres y recibió uno en la categoría a la carrera artística cuando tenía 36 años. Él falleció a los 42 años el 16 de agosto de 1977 y pese a que pasaron varias décadas de su partida, sigue siendo muy admirado.

4. J. K. ROWLING

J. K. Rowling posa a su llegada a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Albert Hall de Londres el 12 de febrero de 2017 (Foto: Justin Tallis / AFP)

J. K. Rowling es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por ser la autora de la serie de libros “Harry Potter”, que han superado los quinientos millones de ejemplares vendidos. Si bien, su éxito literario la ha llevado a lo más alto, cuando comenzó todo fue muy oscuro para ella. Y es que al no superar las pruebas de admisión para entrar en la Universidad de Oxford en 1982, tuvo que matricularse para obtener una doble titulación en filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter.

En 1990, cuando se encontraba viajando de Mánchester a Londres, el tren tuvo problemas y todo se retrasó cuatro horas, fue durante ese suceso que le llegó la idea de una escuela de magos, literatura que comenzó a escribir de inmediato, pero con la muerte de su madre y después su divorcio con el padre de su hija empezaron los retrasos. Tanto así que una época estuvo sin empleo y viviendo de los subsidios que le otorgaba el Estado. Fue en 1995 que finalizó “Harry Potter y la piedra filosofal”, pero al ser enviada a doce editoriales para su revisión, todas rechazaron la obra.

Un año más tarde, por fin recibió la aprobación del editor Barry Cunningham para Bloomsbury, una pequeña editorial británica de Londres. La decisión de publicar el libro de Rowling se debe, al parecer, a Alice Newton, la hija de ocho años de edad del presidente de Bloomsbury, quien recibió el primer capítulo para su revisión e inmediatamente pidió el segundo. Aunque Bloomsbury aceptó publicar el libro, Cunningham le sugirió conseguir un trabajo, pues creía que tenía pocas posibilidades de ganar dinero con libros para niños. Poco después, ganó varios premios.

5. WALT DISNEY

Walt Disney es un artista estadounidense y productor cinematográfico de dibujos animados, siendo su personaje más famoso Mickey Mouse (1928) (Foto: AFP)

Walt Disney es el pionero de la industria de la animación estadounidense, al introducir novedades en la producción de dibujos animados, además de ostentar el récord de persona con más Premios Oscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones, entre otros reconocimientos.

Debido a que desde pequeño le encantaba dibujar, se inscribió a clases de arte para después trabajar como ilustrador comercial en periódicos desde los 16 años. Pese a que quería demostrar su gran talento, en 1919, con 18 años fue despedido del periódico “Kansas City Star” por “no ser lo suficientemente bueno”.

Aunque era un hombre tímido, autocrítico e inseguro, no dejó que esta mala experiencia acabara con él y junto a su hermano se establecieron en Hollywood y, en 1923, crearon The Walt Disney Company. El artista murió el 15 de diciembre de 1966, a los 65 años.