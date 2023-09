¡Yailin La Más Viral está imparable! A sólo cuatro días de haber lanzado “Mía”, la canción dedicada a su hija Cattleya, la dominicana sacó otro tema este 28 de septiembre de 2023, el cual lleva por título “Feefafo”, junto a Tekashi 6ix9ine y Ben EI. Debido al revuelo que ha causado, te damos a conocer cómo es el videoclip y cuál es su significado.

Cabe señalar que esta es la tercera colaboración entre la popular Chivirika y el rapero estadounidense, quienes tienen un romance; precisamente, el intérprete de “Shaka Laka” fue el que ayudó a impulsar la carrera de la exesposa de Anuel AA.

El look de Yailin La Más Viral en "Feefafo" (Foto: @mauroelcodigosecreto / Instagram)

¿CÓMO ES EL VIDEDOCLIP DE “FEEFAFO”?

“Feefafo” es la nueva colaboración musical de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine con Ben EI. En el video, la pareja nos muestra cuán pasional es su relación. En un primer momento, vemos por unos segundos a la rapera haciendo movimientos sensuales en una escenografía oscura con un tono rojo, luego -en otro escenario- aparece brevemente Tekashi, delante de un auto salpicado con pintura fosforescente, en medio de rayos y relámpagos, y finalmente apreciamos a Ben IE cantando, este luce unas gafas oscuras y un conjunto fosforescente.

Las imágenes de los tres, en espacios oscuros con iluminación fosforescente, aparecen indistintamente, aunque llama más la atención donde sale la dominicana, quien lleva diminutas prendas y haciendo gestos muy sugerentes.

La canción es cantada por los tres, pero la parte que le toca a Yailin lo hace en español, acostada y haciendo en todo momento movimientos que dejan poco a la imaginación.

¿QUÉ DICE PARTE DE LAS LETRAS DE “FEEFAFO”?

Como lo señalamos en el párrafo anterior, la intervención de Yailin La Más Viral se hace completamente en español. Con un look sensual y prendas diminutas que muestran su exuberante cuerpo pintado de negro brillante simulando ser petróleo, mantiene enganchada la mirada de quienes llegan a ver “Feefafo”.

“Yo me perdí, yo me dejé llevar cuando te vi, con un trago fue como me enloquecí, solo una noche y toda mi vida te la di, y terminamos en Tel Aviv (…). Vamo’ a pasarla bien, que contigo tú estás bien, sigue mirándome, que esta noche yo te robaré”, se le escucha.

Ella hace gestos sugerentes en el videoclip "Feefafo" (Foto: @mauroelcodigosecreto / Instagram)

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA CANCIÓN “FEEFAFO”?

Las letras y el sugerente video de “Feefafo”, en el que vemos a la rapera con sus sensuales movimientos, solamente tienen un significado: la pasión extrema que hay en la relación de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, quienes mencionan lo que hacen cuando se encuentran en la intimidad.

Asimismo, en el videoclip vemos a los artistas luciendo outfits verdes fosforescentes, mientras bailan, toman y se divierten.