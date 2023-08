¿Indirecta para Anuel AA? Parece que la relación entre Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral ha logrado consolidarse en las últimas semanas. Desde coches de cientos de miles de dólares, joyas y viajes a bordo de un costoso avión son parte de la luna de miel que atraviesa la dominicana y el intérprete de “Shaka Laka”. Sin embargo, un peculiar gesto por parte de la joven de 21 años podría poner en peligro su relación.

Como bien sabemos, el amor entre Yailin y Tekashi ya no pasa desapercibido en redes sociales. Y es que la nacida en República Dominicana y el rapero originario de Texas han publicado varias fotografías demostrando su complicidad durante su último viaje a Cuba.

Pero eso no es todo, pues la propia “Chivirika” se animó a confesar en vivo y en directo el sentimiento que tenía por el autor de “Bebesita”. Un hecho que generó diversos aplausos a todos los asistentes al concierto celebrado en el país caribeño.

La relación entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se habría confirmado tras estas provocadoras fotografías publicadas en Instagram (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Por si fuera poco, y para que no existan dudas sobre este compromiso, la madre de Cattleya se animó a dedicarle una canción a 6ix9ine, pero atención al detalle que no es cualquier sencillo: se trata de “Mi ex tenía razón”, el último gran éxito de Karol G.

¿YAILIN LA MÁS VIRAL USÓ CANCIÓN DE KAROL G PARA DEDICÁRSELA A TEKASHI 6IX9INE?

Yailin La Más Viral volvió a ser tendencia en redes sociales y dejar en claro que en la movida urbana no hay enemigas. Resulta que la expareja de Anuel AA utilizó el sencillo de Karol G para grabar una historia mientras le mandaba una dedicatoria a Tekashi 6ix9ine.

En el metraje se aprecia a la joven influencer de 21 años junto al cantante de 27 años en una discoteca mientras se oye l a canción de la “Bichota” llamada “Mi ex tenía razón” .

De hecho, la también creadora de contenido se animó a corear el estribillo del tema, generando un gran revuelo en Instagram y demás plataformas sociales. “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor, mi ex tenía razón”.

Finalmente, la que fuese mujer de Anuel durante poco menos de un año, le brindó un apasionado beso al artista de orígenes mexicanos. Este hecho generó bastantes teorías en redes sociales, pues miles de internautas alegan que la dominicana aún no olvida al cantante puertorriqueño.

REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES A LO HECHO POR YAILIN

Las reacciones por parte de los fanáticos e internautas no se hicieron esperar. Para muchos, la joven de 21 años aún no olvida al padre de su hija, mientras que otros aplaudieron que Yailin escuche los éxitos de Karol G, por lo que no dudaron en comentar varias frases en alusión a la dominicana.

“Cuando no puedo con el enemigo lo mejor es unirte a él”, “Las fans sufriendo y ellas dos haciendo sus vidas... Yailin estaba en un Bichota’s Wednesday ella se burla del sistema y es BICHOTA!”, “Y algunas fans de yailin criticando la canción y diciendo que no escuchará a Karol”, “Están obsesionados con Anuel esos dos”, son algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.

Los seguidores de la dominicana reaccionaron a lo hecho por Yailin (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿Será cierto que aún no olvida a Anuel AA? De momento, lo único que sabemos es que la dominicana y el estadounidense pasan por un grato momento amoroso.