La presunta relación entre Yailin La Más Viral y Tekashi sigue avanzando y esta vez la que estuvo involucrada fue la hija de la puertorriqueña y Anuel AA. Y es que, recientemente la menor estuvo junto a los artistas en un ambiente más privado, lo cual llamó la atención de los seguidores de ambos por cómo se lleva la pequeña Cattleya con el intérprete de ‘Mala’.

Ha sido gracias a la mujer de 21 años que se pudo conocer la cercanía del rapero con su hija, ya que, usó su cuenta de Instagram para dejar ver que Tekashi estuvo junto a ella y la menor en una salida nocturna, revelando que este amorío estaría avanzando de manera rápida y firme.

¿Salida familiar?

Si bien no se le puede apreciar el rostro al cantante, sus manos fueron documentadas gracias a Yailin, puesto que, él estuvo cargando a la menor mientras estaban dentro de un auto. La también rapera mostró un peluche de Minie Mouse, el cual sería de su menor, y parte del cuerpo de Tekashi. Los tatuajes con el número 69 confirmaron que se trataba de este personaje.

La historia llega pocas horas después que Tekashi le insinué en redes sociales a Yailin tener un hijo. “Solo falta el embarazo”, dijo esta personalidad en Instagram al momento de subir una serie de fotos de él junto a la modelo. Asimismo, la acción de cuidar a la niña en cada salida por parte del cantante de ‘Bori’ llega semanas después del mensaje que le envió a Anuel AA.

Parte del video que subió Yailin a internet. (Foto: @yailinlamasviralreal / Instagram)

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa… Para el mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición”, escribió Tekashi.

