La actriz mexicana Fernanda Castillo ha mostrado, en sus redes sociales, el tratamiento estético que ha seguido para recuperar su figura luego de dar a luz a su hijo Liam. La recordada Mónica Robles de la telenovela “El señor de los cielos” ha superado una serie de obstáculos en los últimos meses después del embarazo.

El primer reto que tuvo Castillo fue la lactancia materna. Y eso fue lo que contó, a los siete meses de su primogénito, sobre su nueva experiencia: “Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes: la lactancia materna”, dijo.

Sin embargo, antes de eso hubo una complicación que dejó muy preocupados a la familia de la artista y de sus seguidores en las redes sociales. Porque al mes ella fue internada de emergencia.

Así, se supo que Castillo padeció dos infartos por una hemorragia obstétrica. Tuvo que pasar por terapia intensiva antes de volver a su hogar.

“A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud: El pasado lunes tuve que ser hospitalizada de urgencia por una severa complicación tardía de mi post parto. Fue una semana muy difícil pero hoy estoy bien, en casa y con mi familia. Gracias a Dios”, contó en ese momento.

¿QUÉ TRATAMIENTO ESTÉTICO SIGUE FERNANDA CASTILLO?

Ahora, Fernanda Castillo ha decidido seguro un tratamiento estético para volver a poner en forma a su cuerpo tras el nacimiento de Liam.

De esta manera, en unos videos, explicó que está utilizando un aparato especial para eliminar la piel suelta y flácida del abdomen que suelen sufrir las madres.

“Tengo que hacerles una recomendación de algo que de verdad me ha funcionado, esta es mi segunda sesión y en la primera vi como nunca me ha pasado, resultados. (...) Yo me lo puse en el abdomen para toda la piel que tengo suelta, con flacidez y por la grasa del embarazo y de verdad siento que me funcionó”, explicó.

¿CUÁNDO NACIÓ EL HIJO DE FERNANDA CASTILLO?

Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser tuvieron a su bebé Liam el 19 de diciembre de 2019, noticia que compartieron en todas sus cuentas oficiales en redes sociales.

