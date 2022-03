Hace unos días llegó a su fin “Mi fortuna es amarte”, protagonizada por Susana González y David Zepeda, y que contó con la participación de la recordada Carmen Salinas. El exitoso drama de TelevisaUnivision nos dejó, entre muchas emociones, la historia de amor en la vida real de Fernanda Urdapilleta (Andrea) y Ramses Alemán (Juanga).

Según cuentan los propios actores, fue durante las grabaciones de la serie dirigida por Nicandro Díaz que surgió su romance, uno que inició en la ficción y que no tardó en trasladarse a la realidad.

Estrenada en noviembre de 2021, “Mi fortuna es amarte” cuenta la historia de Natalia y Chente, una pareja de distintos estratos sociales que se enamora en las circunstancias menos esperadas. La telenovela sigue emitiéndose en Estados Unidos por Univision.

ANDREA Y JUANGA DE “MI FORTUNA ES AMARTE” SON NOVIOS EN LA VIDA REAL

En conversación con Eden Dorantes, Ramses reveló cómo inició su aclamada relación. “En el set fue donde la vida me dio oportunidad de conocer a Fer, que es una gran persona, una gran mujer y estoy muy feliz de poder estar con ella”, señaló el actor, quien también interpretó a Samuel Garrido en “Te doy la vida”.

"Mi fortuna es amarte" llegó a su fin el pasado 13 de marzo en México (Foto: TelevisaUnivision)

Aunque sus personajes no suelen llevarse bien en el drama, el actor confesó que aprovechó una escena donde coqueteaba con ‘Andrea’ para revelarle sus sentimientos a la joven actriz.

“En esa escena fue que me di cuenta que me encantaba. Terminamos la escena y fui y le dije: ‘¿Sabes qué? Me gustas muchísimo, tengo que confesártelo’. Y me dice: ‘Estás jugando’. Y yo: ‘No, de verdad me gustas mucho’. Y se quedó nada más pasmada así de ‘no es cierto’. Y así fue como se dio y poco a poco empezamos a salir y ahí estamos en esas”, confesó entre risas.

Por su parte, Fernanda Urdapilleta se mostró más que enamorada de Moises: “Él me conquistó de todas las formas, no nada más las atenciones, no nada más porque tiene una voz preciosa, sino todo él, todo él como persona… es una persona increíble y maravillosa, es superatento, superamable, tiene un corazón gigante, si por él fuera ayudaría a cada persona con al que se cruza… entonces eso habla de una persona que es sumamente empática y para mí la empatía es lo primordial, antes que cualquier otra cosa”.

¿CUÁL FUE EL FINAL DE “MI FORTUNA ES AMARTE”?

El episodio final del exitoso drama de Univision brindó un sentido homenaje a Carmen Salinas y reveló que Constanza estaba viva y secuestró al bebé de Andrea, aunque fue frustrada por Vicente, quien encontró al pequeño y se lo devolvió a su madre.

Por otro lado, ‘Chente’ también le salvó la vida a Benja, aunque se vio obligado a besar a Olga, quien fue arrestada minutos después y fue atacada en prisión, perdiendo la lengua por sus crímenes.

Elías, quien había sido cómplice de Constanza, es encarado por su hijo Omar y utiliza a Natalia como rehén para intentar huir, ofreciéndose Vicente en lugar de su amada para ayudarlo a escapar. Con la pistola en la espalda, ‘Chente’ debe conducir hasta un helicóptero, pero aprovechando un descuido le roba el arma.

Elías intenta escapar, cuando aparece Omar y Mario, quienes intentan detenerlo. El villano se defiende disparando, pero su hijo se atraviesa para salvar a su amigo. Consternado porque aparentemente mató a su hijo, se quita la vida. No obstante, Omar se quita el chaleco antibalas y solo fue golpeado por el impacto.

“Mi fortuna es amarte” termina con la unión de Vicente y Natalia, quienes lucharon para mantener su romance y ahora se van a casar.

