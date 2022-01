En la televisión mexicana existen dos programas que se disputan cada día la fidelidad del público. Estamos hablando de “Venga la Alegría” y “Hoy”, los shows de TV Azteca y Televisa que cuentan con los mejores talentos en la conducción y que compartieron en algún momento a Fernando del Solar, el actor y conductor de televisión de origen argentino.

El artista de 48 años, ex esposo de la también actriz Cristina Coronado, conquistó a la audiencia mexicana con su participación en proyectos como “Insomnia” y “Sexos en guerra”. Así mismo, realizó algunas películas y también participó en el videoclip del tema “Tu reputación” de Ricardo Arjona.

Del Solar fue parte de “Venga la Alegría” por muchos años, hasta que sus problemas de salud le impidieron continuar y decidió dar un paso al lado. El argentino estaba luchando contra el cáncer y se ausentó por un tiempo de las pantallas, hasta que se le ofreció la oportunidad de regresar a la conducción con el programa “Hoy”, propuesta que no rechazó.

Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar es un actor y conductor de televisión mexicano de origen argentino (Foto: Fernando del Solar / Twitter)

¿POR QUÉ FERNANDO DEL SOLAR DEJÓ “HOY”?

Fueron tres meses los que Fernando fue parte de “Hoy”, cuya producción estaba a cargo de la difunta Magda Rodríguez. Los televidentes se mostraron alegres con su retorno, aunque su estancia no fue tan buena como aparentaba y terminó renunciando al sentirse maltratado por sus colegas.

ERA CONSTANTEMENTE IGNORADO

El actor compartía la conducción con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes venían liderando el matutino por muchos años. Pese a que el ex esposo de Cristina Coronado tenía experiencia en el puesto y había lidiado con grandes personalidades, no pudo tolerar ciertas actitudes de sus acompañantes como el ser ignorado y puesto en ridículo.

“Se da mucho en conducción que venimos de una nota, por ejemplo acaba de haber un accidente de coche y tu dices ‘¡wow! Tremendo como chocaron los coches’; y ves a un lugar para que alguien te responda y no te responden, y se siguen con otra cosa; entonces, es como que chocas con pared y eso hace que tú empiezas a perder esa confianza o parezcas loco porque nadie te responde y sí pasa”, explicó al medio Imagen TV.

NO IBA A TOLERAR MÁS

Sus años de experiencia en la conducción hicieron que Fernando sepa cuándo es momento de abandonar el barco si el trato que recibe no es el adecuado o ya no se siente cómodo en el lugar. “Simplemente ahí no fue, como cuando vas a una fiesta y no te gustó esa fiesta, te fuiste temprano, no me gustó y punto, hay otra fiesta al lado que seguramente está mejor”, explicó a “De primera mano”.

El nacido en Buenos Aires también recalcó que no esperaba que sus compañeras cambien por él, ya que la persona que se añadía al elenco era quien debía saber acoplarse, aunque en su caso esto no fue posible y terminó alejándose:

“Finalmente era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo, entonces, era obvio que yo era el que se tenía que ir, si no estaban de acuerdo, pues era yo y fue por eso que me fui”, finalizó.