Finamente los mejores freestylers del panorama mundial se volvieron a ver las caras en una de las competiciones más importantes del mundo del freestyle de habla hispana. La FMS Internacional 2021 trajo consigo el regreso del público a las competencias en medio de la batalla contra la pandemia del COVID-19, que golpea al mundo hasta estos días. Dos jornadas de clasificatorias intensas donde destacó un nuevo formato que puso a algunos participantes contra las cuerdas.

El jueves 9 de septiembre, el Palacio de Vistalegre de Madrid, España, abrió sus puertas para la primera jornada clasificatoria, donde los representantes de cada Freestyle Master Series (FMS) de España, Argentina, Chile, México y Perú se midieron para buscar un cupo a la gran final que tendrá lugar el sábado 11 de septiembre en la capital del país ibérico.

A continuación, un análisis de lo que nos deja esta fecha doble, donde conocimos a los finalistas que buscarán el preciado título de campeón mundial de la FMS Internacional, que tendrá como defensor al mexicano Aczino, que se coronó en 2020 en el evento llevado a cabo en la Plaza de Toros, en Lima, Perú.

EL FORMATO PUSO ENTRE LAS CUERDAS A LOS FREESTYLERS

El nuevo formato de Urban Roosters complicó a más de un competidor en las dos primeras jornadas de la FMS Internacional 2021. Concretamente, el Modo Incremental, que consistía a 90 segundos de intervención para cada competidor, donde 30 segundos serán con palabras cada 10 segundos, 30 segundos más con palabras cada 5 segundos y los últimos 30 segundos, cada 2 segundos; ha sido, digamos, el mayor reto a los que se han tenido que enfrentar los freestylers.

Algunos no pudieron siquiera realizar patrones coherentes utilizando las palabras; otros, incluso, optaron por omitirlas. Sin embargo, hubieron freestylers que supieron aprovecharlo, como es el caso del español Gazir, que fue el que más destacó en el formato. Otro de los que destacaron fue el argentino Wolf. Pero en su mayoría, tuvieron que esperar en el 8×8 clásico durante 120 segundos para poder ganar la batalla.

El Incremental restó valiosos puntos para freestylers como Jaze, Rapder o el propio Klan; tres de las grandes ausencias en la gran final del sábado.

¿QUÉ PASÓ CON PERÚ?

Si bien todas fueron grandes batallas, hubo algunos freestylers que no lograron clasificar. Pero, la gran ausencia en la final será, sin lugar a dudas, Perú. Los cinco representantes incaicos quedaron fuera de la jornada decisiva y, aunque sus particiones no decepcionaron, el hecho que no estén presentes en el día principal del evento, dejó con ganas a sus compatriotas de verlos peleando por el título. Y vaya que tenían con qué.

Jaze, el campeón peruano fue el primero en quedar fuera. Después fue Strike. En la segunda fecha, Jota, Nekroos, Stick y Skill no lograron hacer un papel y también se despidieron de la FMS Internacional muy rápido. Aunque de este último vale resaltar que fue el mejor del Grupo de reserva, donde le ganó a Tirpa, Joqerr (con réplica), Yoiker y Wolf.

Eso sí, los peruanos no pueden ser considerados una decepción, pues los cuatro mostraron un gran nivel batalla tras batalla. Su ausencia se sentirá en la gran final del sábado.

EL ÚNICO CAMPEÓN EN LA FINAL

¿Alguien dijo maldición? De los cinco campeones de las FMS, el único que pudo llegar a la final fue el chileno Nitro. Pero estuvo cerca de quedar fuera. Clasificó tercer del Grupo C, luego de ganarles a Klan y Nekroos; y perder sus batallas contra Skiper y Gazir.

En resumen, el nivel que mostró el chileno fue bueno, pero tendrá un camino difícil si quiere ser campeón mundial.

LAS RESERVAS EN LA GRAN FINAL

De las reservas, el más regular en las batallas fue Tirpa. El español fue de menos a más en cada enfrentamiento. Aunque pudo controlar el modo Incremental, se mostró mucho más cómodo en los 8x8. Sin duda es uno de los favoritos en la etapa final.

Las otras dos reservas que lograron clasificar fueron Yoiker y Wolf. El mexicano y el argentino estarán en la final por mérito propio. Hicieron lo que tenían que hacer en sus batallas y mostraron el nivel que les permitió estar en España y no decepcionaron.

TODOS LOS CLASIFICADOS

Los españoles son lo que tienen el mayor número de representantes para la gran final, en total son cinco (Zasko, Mnak, Gazir, Tirpa, Sweet Pain). De los cuales, Gazir llega como el principal referente de la FMS España. El ‘niño maravilla’ logró demostrar su alto nivel de competición dominando el modo más difícil de la batalla y sacando a relucir su ingenio en cada patrón.

Argentina y México cuentan con cuatro representantes cada uno. Argentina tendrá a Papo, Mecha, Nacho, Wolf; un equipo que si se decide podrá dar una gran sorpresa. Y México con Skiper, RC, Yoiker y Aczino. La carta ganadora, la tienen en el campeón vigente. En tanto, Chile logró clasificar a tres: Pepe Grillo, Acertijo, Nitro. Donde el más regular fue el primero de ellos.

ACZINO NO LA TENDRÁ FÁCIL

Conocidos los clasificados a la final, Aczino deberá enfrentarse a los mejores de cada país si quiere mantener el campeonato. El mexicano ha sido el gran ausente no solo en la FMS de su país, sino en las competiciones en general. Luego de anunciar su retiro, la Red Bull de República Dominicana en 2020, donde no pudo ganarle a Skone en semifinal, fue su competición más dura. Luego estuvo en otros eventos de exhibición.

Pese a su ausencia en los escenarios, Aczino ha demostrado más de una vez que el rap lo lleva en la sangre y que no participar no significa una desventaja para él. Pero el nivel de los clasificados lo pondrá, de cierto modo, cuesta arriba; sobre todo, porque el resto de finalistas han tenido un año lleno de batallas. ¿Podrá lograr el bicampeonato?