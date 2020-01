Desde que la Freestyle Master Series (FMS) llegó a España en 2017, para luego expandirse los años posteriores por Argentina, Chile, México y Perú, ha sido uno de las competencias que más exigencia les ha dado a los raperos de estos países. Pero también ha generado en cada fan una sana rivalidad por saber y dar a conocer que liga es la mejor de todas.

En ese sentido, en 2019, la organización vio una oportunidad para de una vez por todas ver qué liga tiene al mejor freestyler. Así nació la FMS Internacional, que junta a los mejores cuatro de cada país y los enfrenta con el resto de competidores. Cabe señalar que Perú, al tener recién el formato en 2020, no tiene ningún representante.

La FMS Internacional ya ha tenido sus dos primeras jornadas el año pasado. El 7 de setiembre, Valencia, España, fue sede de la primera. Allí se enfrentaron Bnet vs Stigma, Papo vs Errece, Aczino vs MKS y Nitro vs Rapder. Bnet, Papo, Aczino y Rapder pasaron a la siguiente fase de la liga.

La segunda fecha se llevó a cabo en el Club Hípico Argentino, en Buenos Aires, siete días después de la fecha valenciana. Aquí se enfrentaron: Chuty vs Acertijo, Kaiser vs Zticma, Dtoke vs Skone y Jony vs Cacha. Chuty, Kaiser, Skone y Cacha consiguieron su boleto al evento por el título mundial.

Ahora, el 2020, inicia con todo y va en busca de los próximos clasificados. En México y Chile (sábados 8 y 22 de febrero) 16 MC’s batallarán por los ocho cupos restantes a la gran final de Freestyle Master Series Internacional.

La FMS Internacional busca enfrentar a los mejores de cada liga (Foto: Urban Roosters)

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JORNADA 3

Se ha confirmado la jornada 3 será el sábado 8 de febrero en México

Lugar: Pepsi Center WTC, Ciudad de México.

Hora: 18:00 horas (México)

El español Bnet y el chileno Stigma realizaron una de las más recordadas batallas de la primera jornada (Foto: Urban Roosters)

LAS BATALLAS DE LA JORNADA 3 DE LA FMS INTERNACIONAL

BATALLAS GANADOR Stuart (ARG) vs Errecé (ESP) - RC (MX) vs MR Ego (ESP) - Teorema (CL) vs Potencia (MX) - MKS (ARG) vs Nitro (CL) -

Stuart (ARG) vs Errecé (ESP)

El argentino Stuart ha tenido un gran año en 2019. Y no solo en Argentina. La temporada pasada ha demostrado que está para dar grandes batallas a nivel internacional. En tanto, Errecé es un viejo conocido de los escenarios. Con varios años en su haber, el español buscará el reconocimiento mundial, teniendo en cuenta que es su segunda oportunidad en la FMS Internacional (la primera jornada perdió frente a Papo).

RC (MX) vs MR Ego (ESP)

RC, el mexicano, vienen consolidando su freestyle en los últimos años. Su doble tempo intentará dejar fuera a su polémico rival, nada más y nada menos que Mr. Ego. El español es el rey de las plazas en su país. En la FMS de su país descendió en la primera edición, pero un año después volvió y esta vez logró la internacionalización. Mr. Ego es amante de la sangre. ¿Podrá RC detenerlo?

Teorema (CL) vs Potencia (MX)

Luego de un año difícil para Teorema, el chileno regresa a las batallas. Aunque puede resultar una ventaja para su oponente el hecho de haber estado un buen tiempo lejos de las competencias, ‘Teo’ ha demostrado más de una vez estar preparado para cuelquier enfrentamiento. Potencia, por su parte, ha sido una de las sorpresas de su FMS. El mexicano tiene un estilo muy duro con punchlines certeros que podrían poner en peligro la permanencia del sureño.

MKS (ARG) vs Nitro (CL)

Es la segunda oportunidad para MKS, luego de perder contra Aczino, el argentino tendrá una chance más para estar presente en la gran final. Nitro, en tanto, buscará romper con el sueño de su oponente. El chileno cerró bien el año en la FMS de su país con una buena batalla, precisamente contra Teorema.

¿CÓMO VER EN VIVO ONLINE LA JORNADA 3 DE LA FMS INTERNACIONAL?

Al igual que las primeras dos fechas de la FMS Internacional, las batallas se podrán ver EN VIVO ONLINE desde cualquier parte del mundo. Urban Roosters habilitará, como de costumbre, su canal oficial de YOUTUBE para transmitir vía streaming cada detalle de la Jornada 3 desde México.

Los horarios de transmisión:

22:00 horas - España

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana

19:00 horas - Perú, Colombia, Ecuador, Cuba y Panamá