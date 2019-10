Retiro de Teorema | Denuncia de abuso sexual | Freestyle | | Mateo Elicura Cervera Machuca, conocido como Teorema o ‘Teo’, es un freestyler chileno y uno de los mejores exponentes del rap contemporáneo. Entre sus logros más notables, se encuentra su coronación en la Red Bull Batalla de los Gallos de 2019, así como dejar memorables batallas de 'free’ en otras competencias internacionales como BDM, Double AA, God Level o Supremacía MC y demás.

'Teo' es el máximo representante del freestyle de Chile y era uno de los favoritos para llevarse el título de la Freestyle Master Series (FMS) de su país. Sin embargo, Mateo Cervera fue denunciado a mediados de septiembre por su expareja Ámbar Luna Ackerman, quien lo acusó de haber abuso sexualmente de ella. Desde entonces, la polémica lo persigue.

▶ FMS Perú: todo lo que debes saber de la llegada de la liga de freestyle a nuestro país

▶ Calendario Freestyle Internacional 2019: las fechas de las batallas que debes apuntar ► Jaze, ¿realmente se retirará del circuito de freestyle?

Esto se ha dado entre un gran confusión tanto para sus seguidores como para otros freestylers que habrían compartido escenario con 'Teo'. Si bien al principio nadie sabía si estas acusaciones eran reales, el mismo artista confirmó todo en sus propias redes sociales.

¿Qué pasó exactamente? A través de su cuenta en Instagram, Ámbar contó que el rapero había sobrepasado los límites del respeto entre las personas. El mensaje se viralizó de inmediato, pero en ese momento el cañetino no se manifestó sobre las acusaciones.

Esta es una de las historias que compartió Ámbar (Foto: Instagram)

Horas después, antes de llevarse a cabo la FMS Internacional que contaría con su presencia, Teorema reconoció su error y pidió perdón.

Teorema es el actual campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. (Foto: Red Bull)

‘Teo’ reconoció que había abusado de Ámbar, su exnovia, aunque su publicación solo estuvo disponible un par de hora en sus redes sociales. Fue borrada, al tiempo que Ámbar afirmaba que denunció ante las autoridades al freestyler y que todo decantará en un proceso legal largo.

La muchacha, además, realizó una transmisión en vivo donde amplió sus acusaciones en contra de Teorema.

▶ Calendario Freestyle 2019: ¿qué hay después de la God Level? Todo sobre las próximas 'Batallas de gallos' del año

EL MENSAJE DE TEOREMA SOBRE ACUSACIONES DE VIOLENCIA

“Sé que en las redes sociales están haciendo revuelo, burlándose de una situación seria que ha causado mucho dolor para las dos personas principalmente implicadas, que seríamos yo y Ámbar, mi expareja”, señala el freestyler.

“Me gustaría hablar sobre de lo que se me acusa y asumir un par de errores en pos de la evolución y la paz de las personas que estamos sumidas en el asunto”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Cometí muchos errores, no fui sincero”, empieza su carta Mateo Cervera. “No la respeté como mujer y pasé a llevar sus emociones y su cuerpo, en un acto de inconsciencia. En ese momento ella me dice ‘Teo, no me siento cómoda’. Yo salgo y le digo que me perdone, mi intención no era esa. Las cosas siempre habían sido distintas y no me di cuenta en el momento adecuado. El fatídico error no lo justifico de ninguna forma, pasé por encima de ella”, añade en su relato.

“Ella me dijo que estuviera tranquilo, que había sido un error y lo comprendía, pero que se había sentido muy pasada a llevar y que no pasara de nuevo. Nunca ha vuelto ni volverá a pasar”, continuó ‘Teo’.

Teorema es acusado de abusar sexualmente de su pareja. (Foto: Instagram)

▶ Calendario Freestyle Internacional 2019: las fechas de las batallas que debes apuntar

“Verbalmente nunca hubieron malos tratos, más que discusiones fuertes de parte de ambos, lo cual fueron grandes fallas y creaciones de odios y rabias los cuales no quiero volver a repetir alguna vez en mi vida. Nunca hubo una situación de golpes. Tampoco ella es una persona que quiera colgarse de la fama de nadie; al contrario, es una mujer muy buena y talentosa que tuvo la mala suerte de pillarse en el camino con un macho. Porque eso es lo que fui y lo que pretendo dejar de ser”, continua en su mensaje.

“No me considero una persona peligrosa ni mucho menos. Siempre he intentado tener el mayor respeto a las personas y mujeres, pero he pecado de inconsecuencia. He errado de una forma fea y difícil de perdonar. Me he fallado a mí mismo (…) Yo también soy un producto del patriarcado, del porno, de la normalización de estas actitudes detestables”, agregó.

“Quiero pedir disculpas a las personas que se han decepcionado de mi lado humano, el cual estoy totalmente dispuesto a reconstruir. Estoy seguro que nadie está libre de errores y yo cometí muchos, que son graves y le causaron mucho daño a una persona que no se lo merecía. Por lo tanto, los asumo y tomo la decisión de seguir adelante, con quienes quieran perdonarme y acompañarme en este proceso que deja de ser artístico, es humano”, expresó el rapero.

Finalmente, Teorema reconoce que sí hubo abuso sexual de su parte: “Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo”.

Teorema reconoció su culpa en redes sociales (Foto: Instagram)

Tras el mensaje en el que reconoce las acusaciones de su expareja, Teorema señala que después de este capítulo en su vida, se tomará una pausa a ciertas cosas. Además, menciona que tiene mucho por construir dentro de sí y su alrededor. “Perdón mundo”, sentencia.

Teorema envió un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo. (Foto: Instagram)

¿QUÉ PASARÁ CON TEOREMA EN EL MUNDO DEL FREESTYLE?

Evidentemente, luego de este escándalo, Teorema se alejará de las batallas, al menos por un buen tiempo. Sobre todo, porque no se sabe el futuro de Mateo Elicura Cervera Machuca, pues como lo mencionamos líneas arriba, Ámbar lo denunció ante la justicia de su país.

Tras su último mensaje, ‘Teo’ da cuenta que se alejará por un tiempo, pero no queda claro su situación en la FMS Chile, liga en la que participa y se ubica en el primer puesto. Por otro lado, Teorema también clasificó a la Final Internacional de la Red Bull que se llevará a cabo en España, esto tampoco queda claro.

Pero viendo cómo reaccionó el mundo del Freestyle, entre organizaciones y raperos, se espera que ‘Teo’ esté fuera de las batallas por un buen tiempo. ¿Será acaso el fin de la carrera de Teorema?

EL MENSAJE DE URBAN ROOSTERS

Urban Roosters es la organización a cargo de las FMS en los países en donde se desarrolla la liga. El último fin de semana, el equipo de trabajo dejó en claro que apoya la lucha contra la violencia de género.

Previo a la segunda fecha de la FMS Internacional, Urban Roosters decidió sacar a Teorema del evento y lo reemplazó por su compatriota, Kaiser. “Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional que se celebrará hoy sábado (14 de setiembre de 2019) en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires”, señaló la organización.

¿QUIÉN ES TEOREMA?

Mateo Elicura Cervera Machuca, Teorema, nació en Cañete, al sur de Chile, el 1 de marzo de 1999. Se crió rodeado de discos y libros, y ya de adolescente protagonizó algunas de las batallas de rap más sonadas de los últimos años.

Es probablemente, el freestyler chileno actual con mayor proyección.

A pesar de su corta edad, tiene ya una carrera como rapero. Fue el vocalista de la banda Sur Furia, Alma Freestalera. Su tema debut fue Furia Eterna, publicado en 2017.

Su primer disco fue publicado en 2016, se llama "N.I.D.O.". Un año más tarde publicó su segundo trabajo de hip-hop llamado "RENACER".

"Teorema creció en un ambiente rodeado de música y literatura. Se crió en la casa de la cultura de Cañete, su ciudad natal. Su madre le inculcó desde bien pequeño los valores de la lectura y la música. Su novela preferida es 'It', de Stephen King. De pequeño escuchaba la música de su madre: Iron Maiden, Metallica o Charly García, de quien estuvo en un concierto cuando tenía apenas 8 años. Además aprendió a tocar tres instrumentos: trompeta, guitarra y batería. Cuando descubrió el rap, fue lo que le dio sentido a todo lo que había aprendido hasta ese momento", señala Red Bull en el perfil realizado al freestyler chileno.

COMPETENCIAS QUE SE PERDERÁ TEOREMA

En principio, si fue retirado de la FMS Internacional, es probable que tampoco esté en la Freestyle Master Serie de Chile. En donde, además, ocupaba el primer lugar.

• FMS CHILE

La última batalla de Teorema fue en Valparaíso el pasado 24 de agosto. Es muy probable que no lo veamos en las próximas jornadas.

• GOD LEVEL ALL STARS 2 VS 2 2019

El 1 de noviembre se llevará a cabo la primera de tres fechas de la God Level All Stars 2 vs 2 2019. En este evento, que se desarrollará en Chile, Argentina y Perú, Teorema haría dupla con el argentino Wos; pero tras sus problemas personales, el chileno es seguro que no esté.

• FINAL INTERNACIONAL RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS 2019

La principal competición de freestyle, que se llevará a cabo en noviembre en España, no contaría con la presencia de Teorema.

• BDM DELUXE 2019 - FINAL INTERNACIONAL

La final internacional de la competición se realizará en Perú el próximo 8 de diciembre. Si bien Teorema aún no estaba clasificado, es seguro que tampoco sea parte del cartel de freestylers que se enfrenten por el título.

• DEM BATTLES 2019

La final de la DEM será el próximo 15 de diciembre en el Teatro Caupolicán. Si bien Teorema tampoco está confirmado para la competencia, el cañetino ha estado siempre en las ediciones, por lo que era casi un hecho su presencia. Esta competencia también se perdería.

• TITANES DEL FREESTYLE 2019

Titanes es una nueva competencia internacional que se llevará a cabo en octubre en México. Para esta edición, la organización contará con grandes representantes de diversos países. En esta ocasión no estará ningún chileno, pero Teorema podría perderse las próximas ediciones.

¿QUÉ HAN DICHO LOS DEMÁS FREESTYLES?

Respecto a la denuncia, algunos compañeros de Mateo Cervera se han pronunciado. El primero en manifestarse fue Guillermo Rodríguez Godínez, freestyler español conocido mundialmente como Arkano.

“Acabo de enterarme de lo que ha pasado con Teorema... ¿De verdad hay gente criticando a Ámbar después de que él haya reconocido el abuso? Todo mi apoyo para ella, si de por sí tiene que ser duro vivir una situación así, no quiero ni imaginar cuando pasa a la esfera pública”, señaló el rapero europeo.

Lo mismo hizo Kaiser, rapero que reemplazó a Teorema durante la segunda fecha de la FMS Internacional, realizada en Buenos Aires. Él se pronunció durante su batalla con el mexicano Ztigma.

“Yo no voy a emitir ningún tipo de comunicado, tampoco estoy haciendo oídos sordos. Está todo haciéndose en un trámite legal [...], por mientras prefiero no meterme en problemas personales porque se puede complicar”, señaló Alex Boris Pino Carrasco, como se llama realmente.

ÚLTIMA PRESENTACIÓN DE TEOREMA ANTES DE CONFESAR ABUSO SEXUAL

La última vez que Teorema se subió a la tarima fue a puertas de la FMS Internacional, Mateo participó en su país en la competencia denominada 'Leyendas del Free', tercera edición.

Teorema vs Sorpresa fue una de las batallas en Octavos de final, el integrante de ‘trilogía’ cayó en la réplica (2 minutos 4x4) tras una decisión dividida del jurado conformado por Cenzi, Doncupón y Frainstrumentos.

Sin embargo, la última vez que se le vio al chileno en una competencia o previa a ella fue en el videoblog del youtuber y juez de FMS, Estrimo TDJ. En su video, se puede ver a Teorema interactuando con sus colegas en Argentina, previo al inicio de la segunda fecha de la FMS. Si bien, en el video sale en repetidas ocasiones, no se aprecia que conversa con la cámara, como solía hacerlo, quizás presintiendo la tormenta que se le avecinaba. Este es el video: