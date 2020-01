Desde que la Freestyle Master Series (FMS) llegó a España en 2017, para luego expandirse hasta Argentina, Chile, México y Perú, ha sido uno de las competencias que más exigencia les ha dado a los raperos de estos países. Pero también ha generado en cada fan una sana rivalidad por saber que liga es la mejor de todas.

En ese sentido, en 2019, la organización vio una valiosa oportunidad para ver de una vez por todas qué liga tiene al mejor freestyler del planeta. Es así que Urban Roosters creó la FMS Internacional, competencia que junta a los mejores de cada país y los enfrenta en batallas con el mismo formato. Cabe señalar que Perú, al tener recién el formato en 2020, no tiene ningún representante.

Freestylers que se retiraron de la FMS

La FMS Internacional ya ha tenido sus dos primeras jornadas el año pasado. El 7 de setiembre, Valencia, España, fue sede de la primera. Allí se enfrentaron Bnet vs Stigma, Papo vs Errece, Aczino vs MKS y Nitro vs Rapder. Bnet, Papo, Aczino y Rapder pasaron a la siguiente fase de la liga.

La segunda fecha se llevó a cabo en el Club Hípico Argentino, en Buenos Aires, siete días después de la fecha valenciana. Aquí se enfrentaron: Chuty vs Acertijo, Kaiser vs Zticma, Dtoke vs Skone y Jony vs Cacha. Chuty, Kaiser, Skone y Cacha consiguieron su boleto al evento por el título mundial.

Ahora, el 2020, inicia con todo y va en busca de los próximos clasificados. En México y Chile (sábados 8 y 22 de febrero) 16 MC’s batallarán por los ocho cupos restantes a la gran final de Freestyle Master Series Internacional.

La FMS Internacional busca enfrentar a los mejores de cada liga (Foto: Urban Roosters)

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JORNADA 4

Se ha confirmado la jornada 4 será el sábado 22 de febrero en Chile.

Lugar: Teatro Caupolicán, Santiago de Chile

Hora: 17:00 horas (Chile)

Papo vs. Errece en la primera jornada de la FMS Internacional (Foto: Urban Roosters)

LAS BATALLAS DE LA JORNADA 4 DE LA FMS INTERNACIONAL

BATALLAS GANADOR Trueno (ARG) vs El Menor (CL) - Acertijo (CL) vs Yoiker (MX) - - - - -

Cabe señalar que faltan por confirmar los enfrentamientos de Walls, Dtoke, Blon y Jony Beltran.

Trueno (ARG) vs El Menor (CL)

Trueno, a su corta edad, se ha convertido a uno de los referentes del rap argentino. En 2019 demostró de lo que está hecho, ganador de la Red Bull y la FMS de su país. En tanto El Menor ha sido la revelación del año pasado. Su nivel va en aumento y sus técnicas lo hacen un rival difícil de vencer.

Acertijo (CL) vs Yoiker (MX)

El chileno vuelve a tener una nueva oportunidad para demostrar que también puede ser un referente de su país. Acertijo cayó en la segunda jornada de la FMS Internacional y cierra la fase clasificatoria contra Yoiker, el mexicano ha demostrado que sus técnicas puede poner en peligro a cualquiera.

¿CÓMO VER EN VIVO ONLINE LA JORNADA 4 DE LA FMS INTERNACIONAL?

Al igual que las tres fechas anteriores de la FMS Internacional, las batallas se podrán ver EN VIVO ONLINE desde cualquier parte del mundo. Urban Roosters habilitará, como de costumbre, su canal oficial de YOUTUBE para transmitir vía streaming cada detalle de la Jornada 3 desde México.

Los horarios de transmisión: