Con la boca abierta, así nos dejó el final de “Fool Me Once” (“Engaños”, en español), la serie que llegó a Netflix el 1 de enero de 2024 y nos envolvió en una intrigante historia desde el inicio. A raíz de todos los giros inesperados que nos presentan, muchos se quedaron con ganas de ver más, por lo que se preguntan si tendrá una segunda temporada. ¿Tú también te estás haciendo la misma interrogante? En los siguientes párrafos, te contestamos.

Cabe señalar que esta serie, basada en la novela de Harlan Coben y protagonizado por Michelle Keegan, Adeel Akhtar y Richard Armitage, tiene ocho capítulos que ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming.

Joe Burkett y Maya luciendo muy enamorados en una escena de "Fool Me Once" (Foto: Netflix)

¿”FOOL ME ONCE” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA EN NETFLIX?

Si aún no viste esta apasionante historia de secretos, confabulaciones, traiciones y más, tranquilo que no vamos a spolearte, pero te recomendamos que de una vez vayas a Netflix y mires “Engaños”, pues te quedarás impactado por todo lo que presenciarás en cada episodio. Solamente te adelantamos que no todo será lo que parece; entonces, ¿habrá una segunda entrega?

Tomando en cuenta que la serie se basó en la novela del escritor Harlan Coben, lamentamos decepcionarte, pues “Fool Me Once” no tendría segunda temporada; al menos eso es lo que parece, ya que la obra tiene un final y no da para una siguiente entrega.

Es más, si analizamos las últimas producciones de Netflix que tomaron como referencia a Coben, quien firmó un contrato con la plataforma de streaming de cinco años en 2018, todas las series que emitió fueron limitadas; es decir, se presentaron en una sola temporada y no tuvieron secuelas. Entre ellas están: “Safe”, “The Stranger” y “Stay Close”.

Maya Stern luce desconsolada el día del entierro de su esposo Joe en "Fool Me Once" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ENGAÑOS”?

“Fool Me Once” sigue a la exsoldado Maya Stern, quien busca por, todos los medios, descubrir al asesino de su esposo, a quien ve – semanas después de su muerte – en la cámara que instaló para vigilar a su hija.

Desde ese momento no vivirá tranquila y buscará saber la verdad, aunque esto desentrañe una conspiración letal, mentiras e intrigas.