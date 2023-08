¡La familia crece! Francisca Lachapel anunció en el programa “Despierta América” que está nuevamente embarazada. La presentadora de televisión mostró su alegría y emoción con esta noticia, a la par su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro revelaron la imagen de la ecografía desde casa.

Francisca Lachapel ha formado una hermosa familia al lado del empresario italiano Francesco Zampogna, el padre de su hijo Gennaro. En mayo del 2022, la pareja se casó en una boda de ensueño en República Dominicana.

Ahora la familia de Francisca Lachapel aumenta con la llegada de un nuevo integrante. Tras notar un retraso, la artista dominicana se hizo una prueba de embarazo que dio positivo. ¿Cómo se enteró de su segundo embarazo? Aquí te lo contamos.

Francisca Lachapel anunció en el programa “Despierta América” que está nuevamente embarazada (Foto: Francisca Lachapel/ Instagram)

CUANDO FRANCISCA LACHAPEL SE ENTERÓ QUE SERÁ MADRE POR SEGUNDA VEZ

Francisca Lachapel se hizo una prueba de embarazo al notar un retraso y el resultado no fue lo que esperaba. Ella entendió que la respuesta era negativa, pero en realidad se confundió.

“La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva, pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo”, contó la presentadora dominicana a People en Español.

Entonces Francisca Lachapel no quiso pensar más en la prueba de embarazo y se fue de viaje a Italia con su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro, de 2 años.

“Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje”, recordó sobre sus vacaciones en Italia y España.

Durante el viaje, algo llamó la atención en el esposo de Francisca Lachapel. Él notó unos cambios de humor en la presentadora de televisión, algo que no era normal en su temperamento.

“Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje”, reveló la copresentadora de “Despierta América” (Univision). “Soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba”.

LA SEGUNDA PRUEBA DE EMBARAZO QUE SE HIZO FRANCISCA LACHAPEL

Al regresar a Miami, Francisca Lachapel quiso despejar sus dudas y se realizó otra prueba de embarazo. La misma noche que llegó a casa, la presentadora dominicana se aseguró de comprar una prueba que dijera claramente la palabra “Embarazada” en vez de revelar el resultado con líneas.

Tras esperar unos minutos, el resultado fue claro: “Embarazada”. “Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida”, contó Francisca.

“Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: [Mi bebé] está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada”, reveló.