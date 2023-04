Una de las figuras que más rápido se ha metido entre los favoritos del público latino es Francisca, no solo por su impresionante victoria en el concurso “Nuestra Belleza Latina”, sino también por su destacado rol como presentadora de “Despierta América”, el popular matinal de Univision.

Y es que a lo largo de los años, la celeb de Estados Unidos ha ido completando cada uno de los sueños que tuvo desde pequeña, haciendo su debut en el teatro junto a Clarissa Molina y viviendo un emotivo momento en el que se disculpó consigo misma por las inseguridades del pasado.

Sin embargo, la esposa de Francesco Zampogna aún no ha conseguido todo lo que anhela, pues existen algunos proyectos que la ilusionan, y que un anuncio reciente de Juan Osorio podrían permitirle cumplir.

Hace unas semanas, Francisca vivió un emotivo momento en "Despierta América" cortando su cabello (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

LAS TELENOVELAS, EL SUEÑO QUE FRANCISCA NO HA CUMPLIDO

Si bien en 2016 la modelo fue parte de “Despertar Contigo”, su rol fue muy breve, casi un cameo, lo cual dejó a la presentadora con ganas de tener una nueva experiencia en una telenovela, esta vez más consistente.

En su búsqueda, la ganadora de la novena temporada de “Nuestra Belleza Latina” reveló que le había escrito a Juan Osorio, el productor de TelevisaUnivision responsable de “Mi corazón es tuyo”, “El último rey” o “El amor invencible, para saber si podía unirse a uno de los proyectos.

Lamentablemente para ella, si bien tomó una decisión valiente al buscar por ella misma su oportunidad, no fue atendida. “Pero ni ha leído el mensaje”, indicó entre risas.

En conversación con People en Español, donde presentaba uno de sus proyectos, Osorio fue consultado por la posibilidad de convocar a Francisca para una nueva serie.

“Francisca, quien es una de las conductoras más queridas y talentosas de la televisión hispana, es también actriz y comentó que le encantaría trabajar contigo y que incluso te había escrito por mensaje directo en las redes sociales, ¿conoces su trabajo?”, le preguntó el reportero del reconocido portal.

Ante esto, el actor reveló conocer a Francisca, pero admitió que no estaba enterado de su interés por ser parte de los melodramas que encabeza. “No, lo desconozco totalmente, lo confieso con toda la humildad y la vergüenza”, confesó.

Pese a esto, Osorio no dudó en señalar que está dispuesto a evaluar la idea e incorporar a la conductora en algunos de sus proyectos para la televisión.

“Pero qué bueno que por este medio puedo decirte que voy a hacer un casting y que en mi siguiente proyecto estarás trabajando. Ya vi ahí que me has mandado mensajes y no los he leído, pero he andado como loco”, añadió.

Del mismo modo, Juan Osorio se dio el lujo de dar un anuncio para la conductora y su público, el cual los hará saltar de emoción.

“Prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío y con un personaje… Yo creo que tú debes ser de villana, debes ser una buena villana, vas a ver. Es una promesa”, sentenció.

FRANCISCA LACHAPEL REACCIONA A PROMESA DE JUAN OSORIO

Durante la última edición de “Despierta América”, la conductora y sus compañeros repasaron las declaraciones de Juan Osorio y no pudieron evitar su emoción ante la promesa del productor.

“¡Me lo prometió! Dios mío, Juan, mira, me has hecho el día, gracias por la humildad de responder ese mensaje y yo te escribo siempre por Instagram, tú no me has respondido, pero esto para mí significa el mundo, mi vida”, explicó la modelo.

Fue así como la modelo de 33 años confirmó que irá al casting que le planteó el productor de televisión.

“Sí, voy para ese casting y uno de mis sueños más grandes es trabajar en una de tus producciones así que gracias por esa promesa que guardo en mi corazón y sobre todo señores, miren uno tiene que pedir”, agregó con seguridad.