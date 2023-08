¡Francisca Lachapel será mamá por segunda vez! La copresentadora de “Despierta América” está muy feliz porque su familia crece y porque está disfrutando de esta nueva etapa, junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro.

En entrevista con People en Español, Francisca Lachapel anunció que se encontraba en la semana 14 de gestación. Con la noticia, que se reveló el pasado 11 de agosto, la artista dominicana ha recibido buenos deseos y felicitaciones de sus seguidores, a la par del todo apoyo de su esposo.

El empresario italiano Francesco Zampogna, esposo de Francisca Lachapel, también está feliz con la llegada de un nuevo bebé. La pareja, que se casó en mayo del 2022 en República Dominicana, le dará un hermanito a Gennaro, de 2 años.

Francisca Lachapel es la presentadora del programa “Despierta América” (Foto: Francisca Lachapel/ Instagram)

¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DEL SEGUNDO EMBARAZO DE FRANCISCA LACHAPEL?

En entrevista con People en Español, Francisca Lachapel reveló que en su segundo embarazo no ha sentido mareos ni náuseas. Sin embargo, sí ha experimentado un poco de cansancio.

A diferencia de su primer embarazo, la presentadora de televisión está llevando un embarazo más tranquilo. Claro está que necesita todos los cuidados respectivos durante sus primeros meses.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir. Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada”, reveló la copresentadora de “Despierta América”.

Tras una segunda prueba de embarazo, Francisca Lachapel confirmó que será madre por segunda vez (Foto: Francisca Lachapel/ Instagram)

Sobre los antojos, Francisca Lachapel afirmó que tiene debilidad por todo lo dulce. En su primer embarazo tenía ganas de cosas saladas.

“No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, afirmó la artista de 34 años.

FRANCISCA LACHAPEL FELIZ CON SU SEGUNDO EMBARAZO

Francisca Lachapel está muy feliz por su segundo embarazo y lo está disfrutando lo más que puede. La presentadora de televisión afirmó que es una bendición la llegada de su segundo hijo y que se siente afortunada de que su familia está creciendo.

“Estoy muy feliz y me siento muy agradecida con Dios viendo a la familia que he soñado”, dijo Francisca. “Me voy a disfrutar mi embarazo como nunca antes porque estar embarazada es un milagro. Voy a disfrutármelo de una manera que se va a quedar por siempre en mi corazón”., agregó.