Malcolm in the Middle es una de las series que marcó a toda una generación, aunque muy pocos tenían conocimiento sobre los problemas que se generaron en torno al rodaje. En las últimas horas, el protagonista Frankie Muniz desató polémica en las redes sociales por revelar el motivo por el que no aparece en dos capítulos.

Una de las series que lanzó a la fama a Bryan Cranston y el jovensísimo Frankie Muniz fue Malcolm in the Middle, creada por el productor, actor y guionista canadiense Linwood Boomer.

A lo largo de sus siete temporadas, el protagonista que empezó la serie cuando tenía 13 años, no apareció en dos episodios y hace poco reveló que se debió al ambiente “tóxico” que se vivió durante el rodaje.

“Me marché del set”

Después de terminar de rodar Malcolm in the Middle, los trabajos de Muniz en cine y televisión fueron eventuales. Ahora, con 38 años, Muniz participa del reality I’m A Celebrity Australia y compartió algunas confidencias con sus demás compañeros.

“Hubo dos episodios en los que no participé. Me marché del set. Todos tenían mucho miedo de levantarse cuando ciertas personas eran controladoras, groseras o irrespetuosas. Como si estuvieran caminando sobre alfileres y agujas”, dijo el estadounidense, según recoge Deadline.

“Me mortificó tanto ver a la gente con miedo de defenderse que pensé: ‘Di algo’. No me importaba que me dijeran que no volviese, porque para mí, valía la pena. Ayudó que la serie se basara en mí”, agregó.

Aunque no precisó si los involucrados son actores o miembros del equipo, Muniz dejó entrever que fue una de las razones que lo llevaron a abandonar la industria.