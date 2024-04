En un video de TikTok que ha desatado una gran controversia, una mujer estadounidense compartió detalles sobre la conversación que tuvo con su jefe sobre el tiempo libre remunerado (PTO), el cual corresponde a los días de descanso pagados que los empleados tienen derecho a recibir de sus empleadores. Según Layne (@laynemaynee), su supervisor le dijo que no debería “abusar” de este beneficio, ya que había usado cinco días de su licencia, explicando que se había ausentado en su trabajo debido al fallecimiento de su padre y porque quería pasar tiempo de calidad junto a su hijo.

“Mi jefe me acaba de recordar que no abuse del PTO. Porque en lo que va del año he usado cinco días, lo cual creo que es mucho”, señaló la mujer, cuyo testimonio generó una gran cantidad de críticas.

Varios usuarios le expresaron su apoyo, instándola a considerar dejar la empresa si no se valora su tiempo personal. Otros criticaron la actitud de su jefe, afirmando que el PTO es parte integral de la compensación de un empleado.

“No se puede abusar del PTO. Es tuyo. Deje esa empresa”, escribió una persona. “El PTO es parte de su compensación tanto como el sueldo o el salario”, afirmó otra.

“Señor, tiene suerte de que le dijera que estaría fuera”, dijo un internauta a modo de broma. “Envíe un correo electrónico a su jefe y pídale una aclaración sobre qué es ‘abuso de PTO’”, sugirió otra.

Un problema laboral entre los estadounidenses

El caso de Layne pone en evidencia un problema común en Estados Unidos, donde a menudo se desalienta a los empleados a tomar el tiempo libre remunerado que les corresponde.

Según el medio Monster.com, esta tendencia puede ser contraproducente, ya que la falta de tiempo libre puede afectar negativamente la productividad, la creatividad y la seguridad en el trabajo.

Los adictos al trabajo crónicos corren el riesgo de agotamiento, lo que finalmente puede resultar en una mayor necesidad de tiempo de recuperación y ausentismo.

