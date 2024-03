Una joven de Nueva Jersey, Estados Unidos, se volvió viral al revelar el motivo por el que decidió rechazar una oferta de trabajo que le hubiera ayudado mucho en el aspecto laboral. Y la verdad es que no la culpo. Elisa, identificada en TikTok como @elisaaleonee, encontró una convocatoria en LinkedIn para un puesto de marketing en una empresa local; sin embargo, su experiencia tomó un giro inesperado cuando el CEO de la compañía se puso en contacto directamente con ella luego de su postulación. ¿Qué pasó después? Ella misma lo explica en un video que acumula más de 3 millones de reproducciones.

Desde el inicio de la conversación, Elisa notó una serie de comportamientos alarmantes por parte del directivo. Durante una videollamada, el individuo realizó comentarios inapropiados sobre ella, diciéndole que era atractiva, además de hacer preguntas personales incómodas sobre su vida familiar y experiencias pasadas.

“Me sentí incómoda. Debería haber cortado la videollamada, pero en ese momento yo no sabía nada del mundo laboral. Por lo tanto, supuse que quizás él no tenía segundas intenciones, sino que simplemente quería conocer más acerca de mí y por eso actuaba así”, recordó la creadora de contenido.

Después de la entrevista, el CEO le envió un mensaje de texto informándole que el puesto se decidiría entre ella y otra candidata, prometiendo una respuesta antes del fin de semana.

A pesar de sus reservas, Elisa aceptó la oferta cuando el jefe la llamó para confirmar su selección. “Yo dudaba mucho de la propuesta, sentía miedo. No sabía qué hacer. Por un lado, quería conseguir un trabajo, estaba desesperada por una pasantía. Pero por otro lado, el tipo me parecía raro. Hasta ese entonces me había postulado a muchos avisos laborales, sin éxito”, detalló.

Tras aceptar el trabajo, la estadounidense empezó a recibir constantes llamadas del CEO, algo extraño debido a que aún faltaban varias semanas para que inicie sus labores.

Su jefe la llamaba constantemente, a pesar de que aún no se incorporaba al trabajo

Elisa recuerda que, cierto día, no pudo responder el teléfono porque se estaba bañando. Poco después, devolvió la llamada, sin imaginar lo que el jefe le iba a decir: “Él atendió y me preguntó por qué no había contestado su primera llamada. Yo le respondí que se debía a que me estaba duchando”.

Posteriormente, el CEO empezó a hacerle una serie preguntas desubicadas. “Él me consultó sobre qué tipo de champú usaba yo y cuánto tiempo tardaba en bañarme”, señaló.

Lo anterior se convirtió en motivo suficiente para que la joven decidiera rechazar la oferta de trabajo. “Me cansé de esto y 24 horas más tarde le mandé un SMS rechazando la propuesta”, recordó. Aunque lo hizo de manera amable y agradeció al jefe por la oportunidad, este reaccionó de manera negativa y agresiva ante su decisión.

La decisión de Elisa ha generado un debate en redes sobre la importancia del respeto y los límites en el entorno laboral. La mayoría de internautas elogió a la estadounidense por su valentía, destacando la importancia de saber poner límites al atravesar situaciones similares.

